كم نقطة يحتاجها الأهلي لتحقيق لقب الدوري المصري 2022-2023؟

بلال محمد
Ahly Al Masry Egypt Premier League 10082022Al-Ahly Twitter
الأهليالدوري المصري الممتازقراءات طويلة

تعرف على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بالدوري المصري، بعدما فشل في تحقيق اللقب في آخر موسمين....

يقدم الأهلي مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، واقترب من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب هذا الموسم، ويسعى لمواصلة نجاحاته بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري وكأس مصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2022-2023

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي262160517+4469
2بيراميدز3120745020+3067
3فيوتشر32151343219+1358
4الزمالك3116874628+1856
5المقاولون العرب3191663428+643
6فاركو3191482827+241
7الاتحاد30125133335-241
8المصري3091472932-341
9إنبي31116143037-739
10سموحة31812113137-636
11البنك الأهلي31811123437-335
12سيراميكا كليوباترا31615102930-133
13الإسماعيلي30712112935-633
14طلائع الجيش31711133041-1132
15أسوان3189142839-1132
16غزل المحلة3288162545-2032
17الداخلية31514122740-1329
18حرس الحدود3148191641-2520

كم نقطة يحتاجها الأهلي لتحقيق لقب الدوري المصري 2022-2023؟

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بعد لعب 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 31 مباراة.

ونجح الأهلي في الفوز بـ 21 مباراة، وتعادل في ست مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة ولا مرة حتى الآن، بينما سجل 51 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

يتبقى للأهلي سبع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويحتاج إلى ثمان نقاط حتى يحقق اللقب بشكل رسمي، وبهذا يحتاج الأهلي إلى الفوز في ثلاث مباريات من السبعة، او الفوز في اثنين والتعادل في مثلهما، أو الفوز في مباراة والتعادل في أربعة، دون النظر عن نتائج باقي المنافسين لتحقيق اللقب.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

18

الأهلي - الإسماعيلي

الأربعاء 5 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

-

برج العرب

21

الاتحاد السكندري - الأهلي

السبت 8 يوليو 2023،
19:00 مصر والسعودية

-

برج العرب

24

فيوتشر - الأهلي

الأحد 2 يوليو 2023،
20:30 مصر والسعودية

0-0

السلام

30المصري - الأهليالخميس 27 يوليو 2023،
19:00 مصر والسعودية		-برج العرب