لم يكن المؤتمر الصحفي الأخير للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مجرد لقاء إعلامي عابر، بل تحوّل إلى شرارة فجّرت بركانًا من الغضب والتشكيك داخل الأوساط الرياضية في إسبانيا والبرازيل.

فحين حاول جناح ريال مدريد تبرير تراجع مستواه بالحديث عن الأثر النفسي لخروج البرازيل المبكر من كأس العالم، واعترافه بتقليل ساعات تدريبه الصيفية بحثًا عن الراحة، فتح على نفسه أبواب الجحيم.

وجاء الرد قاسيًا ومباشرًا من رموز النادي السابقين، وعلى رأسهم ألفارو بينيتو الذي وصف تلك التبريرات بأنها ذريعة لا يمكن تصديقها، معتبرًا أن أزمة اللاعب أعمق بكثير وتعود إلى عقلية افتقدت الشغف منذ خسارة الكرة الذهبية.

صدمة الواقع الجديد

يعيش فينيسيوس جونيور اليوم وضعًا لم يختبره من قبل منذ ارتدائه قميص ريال مدريد، واقعًا لم يعد مفصلًا على مقاسه كما اعتاد في المواسم الماضية.

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فالنجم الذي كان يمتلك حصانة مطلقة في التشكيلة الأساسية، يجد نفسه الآن محاصرًا بتراجع فني واضح في المراوغة والسرعة والحسم التهديفي، إلى جانب غيابات متكررة للطرد والإصابة، في وقت تبرز فيه أسماء شابة مثل يان ديوماندي لتهدد عرشه بشكل مباشر.

المشكلة الحقيقية أن اللاعب البرازيلي يرفض استيعاب هذا التحول، ويقاوم الواجبات التكتيكية الجديدة التي تفرض عليه العمل بدون كرة ومساندة الدفاع، وكأنه يرى في ذلك انتقاصًا من مكانته التي رسمها لنفسه في مخيلته.

فخ الأنا المبكرة ووهم السوشيال ميديا

لقد وقع فينيسيوس ضحية لعصر منصات التواصل الاجتماعي والنجومية السريعة، إذ تضخمت لديه الأنا قبل أوانها بكثير، فشعر أنه بلغ قمة المجد الكروي لمجرد فوزه بلقبين في دوري أبطال أوروبا.

لم يدرك النجم البرازيلي أن التتويج القاري مرتين هو الحد الأدنى في ثقافة ريال مدريد، وأن لاعبين أقل منه موهبة في تاريخ النادي يمتلكون في خزائنهم أربعة وخمسة ألقاب أوروبية دون أن يتعاملوا يومًا مع أنفسهم كعظماء لا يُمسّون.

هذا الشعور الزائف بالاكتفاء جعله يصدق هالة الأسطورة التي صنعتها الجماهير والمنصات الرقمية، فانهار نفسيًا بمجرد أن تغيرت الظروف، وخرج بتصريحات ساذجة لا تليق بلاعب محترف في السادسة والعشرين من عمره، كان يفترض به أن يبدأ الآن مرحلة النضج الحقيقي.

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دروس الاستمرارية في مدرسة العظماء

إذا نظر فينيسيوس إلى الجيل الذي سبقه أو عاصره في الملاعب الأوروبية، سيكتشف الفارق الشاسع بين الموهبة العابرة والعقلية الأسطورية.

فأسماء بحجم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي، وحتى كيليان مبابي بعقليته التنافسية الحالية، لم تسمح يومًا للأنا أن تسرق منها جوع الانتصارات أو تبرر لها التراخي في التدريبات.

هؤلاء صنعوا مجدهم عبر سنوات طويلة من الاستمرارية والانضباط الصارم، وكان كل لقب يحققونه بمثابة نقطة انطلاق جديدة، لا محطة للاستراحة والبحث عن الأعذار.

أما فينيسيوس، فقد استعجل قطف ثمار العظمة قبل أن يغرس جذورها، فوجد نفسه معزولًا في برج من الأوهام بينما قطار الفريق يمضي بسرعة لا ترحم.

بيت القصيد

لا يعترف ريال مدريد بالماضي القريب ولا يمنح صكوك الغفران لأحد، وتاريخ النادي حافل بأساطير غادرت من الباب الضيق حين ظنت أنها أكبر من المنظومة.

يقف فينيسيوس جونيور اليوم على مفترق طرق حاسم، فإما أن يستفيق من غيبوبة الأنا، ويتواضع لمتطلبات الملعب والعمل الجماعي، ويستعيد شراسته التي قادت الفريق لمنصات التتويج، وإما أن يواصل الغرق في الأعذار الواهية، ليكتب بيده سطور النهاية لقصة كان يُنتظر لها أن تكون أسطورية، فتتحول إلى مجرد ذكرى عابرة لموهبة دمرتها نفسها.