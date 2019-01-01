كم من الأموال يستطيع ليفربول إنفاقها في الميركاتو الصيفي؟

بعد وصول عائدات ليفربول لرقم قياسي غير مسبوق

كشف أحد خبراء المال الرياضيين عن تحسن قدرة نادي ليفربول الشرائية أكثر من أي وقت مضى في تاريخه، وذلك بعد الطفرة الهائلة في العائدات بعد موسمه المنقضي المميز، الذي ختمه بمعانقة كأس دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

تقول صحيفة "ميرور" في التقرير المدعم بتصريحات الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من هدوء أحمر الميرسيسايد في الميركاتو الصيفي حتى هذه اللحظة، بالتغلب على بايرن ميونخ في السباق على الموهوب الهولندي فان دن بيرج، إلا أن هذا لا يعني أن يورجن كلوب يُخطط لميركاتو خجول.

وكان المدرب الألماني قد أثار ضجة على نطاق واسع، بتصريحات الغامضة، التي ألمح خلالها بأنه سيخرج من الموسم المُقبل خالي الوفاض، إذا لم تتحرك الإدارة الأمريكية المستحوذة على "أنفيلد روود"، لتدعمه بصفقات رنانة في فصل الصيف، ليواصل بناء مشروعه الطموح.

وبعدها بأقل من 24 ساعة، برر ما قاله، أنه سوء فهم أو ترجمة، ليهدئ من روع الجماهير، قبل أن يأتي أول تدعيم بصفقة مستقبلية، بضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 17 عامًا من زفوله، لكن بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فهذه الصفقة ما هي إلا مجرد بداية، تمهيدًا لدخول السوق الصيفي من الباب الكبير، أي بصرف الأموال الطائلة.

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وتأكيدًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي كيران ماجوير "سيكون لدى كلوب أموالاً طائلة يستطيع إنفاقها إذا كانت لديه رغبة في ذلك"، مشيرًا إلى أن زيادة عائدات ليفربول وصلت لأرقام قياسية هذا الموسم، تجعله قادرًا على إنفاق 150 مليون إسترليني لشراء لاعبين جُدد هذا الصيف.