كم مرة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم؟

تعرف على عدد مرات تأهل الأخضر إلى كأس العالم، وأفضل إنجازاته أثناء مشاركاته في المونديال عبر التاريخ...

يستعد المنتخب السعودي، للمشاركة في كأس العالم 2022، في الشتاء المقبل للمرة الثانية على التوالي، في النسخة الاستثنائية التي تستضيفها قطر.

وتتسم مشاركات الأخضر في المحافل الدولية، بالإثارة والقوة وتقديم مباريات مميزة لا تنسي بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة.

وبدأت رحلة الأخضر مع كأس العالم منذ نسخة 1994، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نسخة 2022 التي تستقبلها الدوحة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد مرات تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم، وأبرز مشاركاته.

متي كانت أول مشاركة للسعودية في كأس العالم؟

شارك المنتخب السعودي في كأس العالم 5 مرات من قبل، الأولى كانت في الولايات المتحدة الأمريكية بعام 1994، ثم شارك بعدها في ثلاث نسخ متتالية حتى نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا.

الأخضر في مشاركته الأولى بالمونديال نجح في تصدر مجموعته، التي ضمت هولندا، بلجيكا، والمنتخب المغربي، برصيد 6 نقاط وتأهل كصاحب المركز الأول ولكنه خسر من السويد في مباراة دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كم عدد مشاركات المنتخب السعودي في كأس العالم؟

الأخضر يمتلك سجلًا حافلًا في المشاركات الدولية، بدأ منذ 1994، ثم نسخة فرنسا 1998، وبعدها نسخة كوريا واليابان في عام 2002 ولكنها كانت أقل مشاركات الأخضر من حيث النتائج.

لاعب ارتدى قميص الهلال لا يتذكره أحد غيرك ــــــــــــــــــــــــــــ؟ ✍️🧐 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) May 29, 2022

وفي 2006 افتتح المنتخب السعودي مشاركاته في البطولة بتعادل أمام تونس، قبل أن يودع البطولة، ويغيب عنها حتى نسخة 2018 في روسيا.

ما أفضل إنجاز للسعودية في كأس العالم؟

كما ذكرنا سابقًا الأخضر شارك من قبل في المونديال، في خمس نسخ مختلفة آخرها كانت في نسخة 2018 التي استضافتها روسيا، ولكن أكثر المشاركات تميزًا ونجاحًا كانت الأولى في عام 1994.

وصل المنتخب السعودي في ذلك الوقت إلى دور الـ 16 من البطولة، ونجح في الفوز بمباراتين بالمسابقة، الأولى على حساب المغرب ثم بلجيكا، وفي آخر مشاركة له نجح في الفوز على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.