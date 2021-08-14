كم قيمتها؟ .. الهلال يُعلن أرباح السنة المالية الماضية

الهلال يسير بخطى جيدة ماليًا

عقد نادي الهلال السعودي اليوم السبت جمعيته العمومية العادية افتراضيًا بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل وأعضاء المجلس وممثلي وزارة الرياضة السعودية.

وبدأت الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية من الرئيس بن نافل ثم قراءة جدول الأعمال واعتماده ثم تم تقديم تقرير مجلس الإدارة متضمنًا ملخص التقرير السنوي، وتم أخيرًا عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

كم بلغت إيرادات ومصروفات الهلال للسنة المالية الماضية؟

مجلس إدارة الهلال أعلن البيانات المالية للسنة المالية الماضية، والتي بدأت في 30 يونيو 2020 وانتهت في 30 يونيو 2021، وقد تضمنت الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية في آخر أيام السنة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن قيمة الإيرادات للسنة المالية الماضية بلغت 497 مليون ريال سعودي، فيما بلغت المصروفات 472 مليون ريال، مما يعني أن الهلال حقق ربحًا ماليًا قدره 25 مليون ريال سعودي.

كيف كان موسم الهلال في 2020-2021؟

النجاح المالي للهلال واكبه نجاحًا رياضيًا وهو ما يؤكد تفوق مجلس إدارته بقيادة بن نافل، إذ فاز الفريق بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي وتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ولم يفشل سوى في كأس خادم الحرمين الشريفين بخروجه المبكر أمام الفتح.

النادي تعاقد في نهاية الموسم الماضي مع المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حر، واختار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادته خلال موسم 2021-2022، وقد ضم منذ أيام البرازيلي ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني.

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