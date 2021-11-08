كم عدد بطولات منتخب مصر؟ ومرات مشاركاته في كأس العالم؟

يعتبر منتخب مصر من بين أفضل وأنجح المنتخبات العربية تاريخيًا، سواء قاريًا أو عالميًا.

"الفراعنة" و"منتخب الساجدين" هي الألقاب التي اعتاد عشاق منتخب مصر إطلاقها عليه، والذي يواجه عددًا من التحديات الهامة خلال الشهرين المقبلين، بداية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ثم بطولة كأس العرب 2021 التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وأخيرًا بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في يناير المقبل في الكاميرون.

المنتخب المصري وعلى مدار تاريخه، حقق العديد من الألقاب، على المستوى القاري، وإقليميا، كما أنه يعد من المنتخبات ذات الصيت على المستوى العالمي.

ما هي مشاركات مصر في كأس العالم؟

رغم نجاحه الكبير على مستوى إفريقيا، إلا أن ذلك النجاح لا ينعكس أبدًا في مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

"الفراعنة" خاض منافسات كأس العالم ثلاث مرات فقط وهو رصيد لا يتناسب أبدًا مع مكانته.

مشاركة مصر الأولى كانت في مونديال 1934 في إيطاليا، ليكون أول منتخب عربي في التاريخ يشارك في بطولة كأس العالم، لكنه ودع البطولة من الدور الأول، وانتظر "الفراعنة" حتى عام 1990 لتسجيل المشاركة الثانية في المونديال، والتي خرج فيها أيضًا من الدور الأول، أما آخر مشاركة والتي كانت في مونديال روسيا 2018، فلم تكن أفضل حالًا من المشاركتين السابقتين.

وعلى المستوى العالمي أيضًا، لعب منتخب مصر بطولة كأس القارات في مناسبتين، الأولى كانت في عام 1999 والثانية في عام 2009 وودع البطولتين من الدور الأول.

وعلى المستوى الإفريقي، فقد حقق المنتخب المصري الفوز في ألعاب عموم إفريقيا مرتين، عامي 1987 و1995، بالإضافة إلى وصافة كأس الأمم الأفرو آسيوية في 1988 و2007.

أما إقليميًا، فقد حقق منتخب مصر بطولة دورة الألعاب العربية أربع مرات، ولقب كأس فلسطين للأمم مرتين، ولقب دورة حوض النيل مرة واحدة، ولقب دورة ألعاب البحر المتوسط مرة واحدة.

ما هي ألقاب منتخب مصر في كأس إفريقيا؟

يعد منتخب مصر أنجح منتخب في بطولة أمم إفريقيا، حيث حقق لقب البطولة سبع مرات في تاريخه، حيث حصد أول لقب له في البطولة في عام 1957 فيما كان آخر لقب في عام 2010.

وإلى جانب فوزه باللقب في سبع مناسبات، فقد احتل منتخب مصر وصافة البطولة مرتين عامي 1962 و2017، كما حصد المركز الثالث ثلاث مرات.

ما هي ألقاب منتخب مصر في كأس العرب؟

وفي بطولة كأس العرب، فقد حقق "الفراعنة" اللقب مرة واحدة فقط في عام 1992، فيما حقق المركز الثاني في نسخة 1988.

وستكون بطولة كأس العرب 2021 فرصة أمام منتخب مصر لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وإن كان "الفراعنة" سيلعبون البطولة في غياب العديد من اللاعبين المؤثرين، أمثال محمد صلاح ومحمد النني.

ما هي ألقاب منتخب مصر؟