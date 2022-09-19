كم عدد أهداف كيليان مبابي في مسيرته حتى الآن؟

تعرف على عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب فرنسا بالتفصيل..

يعد كيليان مبابي أحد أبرز المواهب التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير من الأرقام التي تصعب كسرها للاعب في مثل سنه.

كانت بداية نجم المنتخب الفرنسي مع نادي موناكو الفرنسي، حيث شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2015-16، وأصبح سريعًا أحد لاعي الفريق الأساسيين.

بعد رحلة قصيرة انتقل لنادي باريس سان جيرمان، الذي حصل عليه بعد صراع من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به حتى بعض الانضمام للعاصمي الفرنسي.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

كم عدد أهداف مبابي مع باريس سان جيرمان؟

وفي هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

انضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2017-18، قبل شراء العاصمي الفرنسي عقده بشكلٍ كامل خلال الموسم.

أحرز مبابي 181 هدفًا مع ناديه الحالي منذ انضمامه، منهم 126 في الدوري الفرنسي، و30 في دوري أبطال أوروبا، وتوزعت البقية على البطولات المختلفة، من كأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الفرنسي 149 126 49 دوري أبطال أوروبا 46 30 23 كأس فرنسا 20 22 10 كأس الرابطة الفرنسية 9 2 6 كأس السوبر الفرنسي 2 1 0 المجموع 226 181 88

كم عدد أهداف مبابي مع موناكو؟

سجل كيليان مبابي 27 هدفًا فقط مع موناكو في جميع البطولات، وذلك خلال موسمين قضاهما مع الفريق 2015-16 و2016-17.

أهدافه في الدوري الفرنسي فقط وصل إلى 16، فيما أحرز 6 أهداف مع فريق الإمارة في دوري أبطال أوروبا.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الفرنسي 41 16 12 دوري أبطال أوروبا 9 6 0 الدوري الأوروبي 1 0 1 كأس فرنسا 4 2 3 كأس الرابطة الفرنسية 4 3 0 كأس السوبر الفرنسي 1 0 0 المجموع 60 27 16

كم عدد أهداف مبابي مع منتخب فرنسا؟

ارتدى كيليان مبابي قميص منتخبي فرنسا للشباب تحت 17 و19، لكن لظهوره وتألقه في سن مبكر، تم تصعيده للمنتخب الأول مباشرةً.

سجل مبابي 27 هدفًا في 57 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وذلك منذ انضمامه للفريق الأول في 2017 حتى الآن.

كم عدد أهداف مبابي طوال مسيرته؟