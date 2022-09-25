كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟ سجل أهدافه في كأس العالم، اليورو، والوديات

البرتغالي يهز الشباك منذ 2014

كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، ها نحن نقولها، نجم مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي للعبة على المستوى الدولي وبفارق مريح، ويملك عدة أرقام قياسية أخرى.

بدأ مع بلاده في 2003 ضد كازخستان، وافتتح التسجيل في 2004 ضد اليونان في يورو 2004، ويسجل منذ يومها بلا توقف، ولكن، كم هو عدد أهداف رونالدو الدولية؟

إجمالي أهداف رونالدو الدولية

المسابقة المباريات الأهداف كأس العالم 17 7 تصفيات كأس العالم 47 36 اليورو 25 14 تصفيات اليورو 35 31 دوري الأمم الأوروبية 10 7 كأس القارات 4 2 وديات 52 20 190 117

ما هو عدد أهداف رونالدو في كأس العالم

المسابقة االمباريات الأهداف 2006 6 1 2010 4 1 2014 3 1 2018 4 4 2022 17 7

سجل رونالدو في اليورو

المسابقة المباريات الأهداف 2004 6 2 2008 4 1 2012 5 3 2016 7 3 2020 4 5 26 14

تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2006 7 2010 0 2014 8 2018 15 2022 6 36

سجل رونالدو في الوديات

المباريات الأهداف 52 20

هاتريك رونالدو

المباراة الأهداف المسابقة Date البرتغال 4-2 أيرلندا الشمالية 3 2014 تصفيات كأس العالم September 6, 2013 البرتغال 3-2 السويد 3 2014 تصفيات كأس العالم November 19, 2013 البرتغال 3-2 أرمينيا 3 2016 تصفيات يورو June 13, 2015 البرتغال 6-0 أندورا 4 تصفيات كأس العالم 2018 October 7, 2016 البرتغال 5-1 جزر الفارو 3 2018 تصفيات كأس العالم August 31, 2017 البرتغال 3-3 إسبانيا 3 2018 كأس العالم June 15, 2018 البرتغال 3-1 سويسرا 3 2019 دوري الأمم June 5, 2019 البرتغال 5-1 ليتوانيا 4 2020 تصفيات يورو September 10, 2019 البرتغال 6-0 ليتوانيا 3 2020 تصفيات يورو November 14, 2019 البرتغال5-0 لوكسمبورج 3 2022 تصفيات كأس العالم October 12, 2021

خصوم رونالدو المفضلين

الفريق الأهداف لوكسمبورج 9 ليتوانيا 7 السويد 7 أندورا 6 المجر 6 أرمينيا 5 لاتفيا 5 سويسرا 5 إستونيا 4 جزر الفارو 4 هولندا 4 بلجيكا 3 الدنمارك 3 أيرلندا الشمالية 3 روسيا 3 إسبانيا 3

محدث حتى 19 سبتمبر