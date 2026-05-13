كم عدد الفرق التي تتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم؟

كأس العالم لكرة القدم هي بطولة تُقام كل أربع سنوات وتشهد تنافس دول من جميع أنحاء العالم على لقب بطل العالم.

ستُقام النسخة الأخيرة من كأس العالم في يونيو 2026 في أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا، وستدخل التاريخ باعتبارها أكبر نسخة على الإطلاق من هذه المسابقة الكروية الشهيرة.

نمت كأس العالم بشكل مطرد منذ نسختها الأولى التي شاركت فيها 13 فريقًا في أوروغواي عام 1930. شارك ما مجموعه 32 فريقًا في النسخة الأخيرة عام 2022، وقد زاد هذا العدد مرة أخرى.

كم عدد الفرق المؤهلة لكأس العالم؟

تأهلت 48 فريقًا إلى كأس العالم 2026 بعد أن أكدت الفيفا في عام 2017 زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة.

تتأهل الدول الثلاث المضيفة – الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا – تلقائيًا، وستنضم إليها 45 فريقًا آخر تأهلت عبر البطولات الإقليمية المؤهلة.

وستتنافس جميع الفرق الآن على مدار 39 يومًا لتتوج بلقب الأفضل في العالم.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) – أوروبا

تضم كأس العالم 16 فريقًا من أوروبا، حيث حجز 12 فريقًا مكانها في بطولة الصيف بعد أن تأهلت كفائزة بالمجموعات: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا. في حين تأهلت كل من جمهورية التشيك، تركيا، السويد، البوسنة والهرسك عبر مباريات الملحق.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) – أفريقيا

يشارك في كأس العالم 10 منتخبات أفريقية. فقد تصدرت كل من المغرب والسنغال والجزائر وتونس ومصر وكوت ديفوار وغانا والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا مجموعاتها في التصفيات وحجزت مقاعدها تلقائيًا في البطولة. وانضمت إليها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي فازت في مباراة الملحق ضمن المسار الأول بين الاتحادات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)

شهدت تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) بعض المفاجآت، حيث تأهلت الأردن وأوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهما. وستنضم إلى هذين الفريقين المبتدئين كل من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والمملكة العربية السعودية والعراق.

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)

شهدت تصفيات الكونكاكاف بعض المفاجآت، حيث أصبحت كوراساو أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق، بينما أنهت هايتي انتظاراً طويلاً دام 52 عاماً لتتأهل للمرة الأولى منذ عام 1974. كما حجزت بنما مكانها في البطولة، لتعود إلى كأس العالم للمرة الثانية فقط والأولى منذ روسيا 2018.

كونميبول (أمريكا الجنوبية)

تأهلت حاملة اللقب الأرجنتين بعد أن تصدرت المجموعة الأمريكية الجنوبية. كما حجزت الإكوادور وكولومبيا وأوروغواي والبرازيل وباراغواي مقاعدها في كأس العالم 2026.

الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم (أوقيانوسيا)،

كان هناك مقعد واحد متاح مباشرة لكأس العالم في قسم أوقيانوسيا، وذهب إلى نيوزيلندا. يعود "البيض" للمرة الأولى منذ 16 عامًا بعد تصدر مجموعتهم ثم الفوز على كاليدونيا الجديدة 3-0 في المباراة الفاصلة الحاسمة.

متى زادت الفيفا عدد الفرق المشاركة في كأس العالم؟

قرر مجلس الفيفا بالإجماع في عام 2017 توسيع كأس العالم من 32 فريقًا إلى 48 فريقًا، بدءًا من كأس العالم 2026.

وأوضح بيان صادر عن الفيفا: «اتُخذ القرار عقب تحليل شامل، استند إلى تقرير تضمن أربعة خيارات مختلفة لنظام البطولة. وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل مثل التوازن الرياضي، وجودة المنافسة، والتأثير على تطوير كرة القدم، والبنية التحتية، والتوقعات المتعلقة بالوضع المالي، والآثار المترتبة على تنظيم الحدث. ومن المقرر أن يناقش مجلس الفيفا، خلال اجتماعاته المقبلة، المزيد من التفاصيل المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك توزيع المقاعد على كل اتحاد قاري».

كم عدد الفرق التي شاركت في بطولات كأس العالم السابقة؟

شهدت بطولة كأس العالم العديد من التغييرات منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1930 في أوروغواي، حيث شاركت فيها 13 فريقاً فقط: سبعة من أمريكا الجنوبية، وأربعة من أوروبا، واثنان من أمريكا الشمالية.

توسعت البطولة لتشمل 16 فريقًا في السنوات التالية، مع إدخال تغييرات مختلفة على شكلها على طول الطريق، ثم توسعت لتشمل 24 فريقًا في الوقت المناسب لبطولة إسبانيا 1982.

وتبع ذلك المزيد من التغييرات في بطولة فرنسا 1998، حيث تم توسيع البطولة إلى 32 فريقًا، قبل إعلان الفيفا عن زيادة أخرى في عدد الفرق المشاركة في بطولة 2026.

النقاش حول زيادة عدد الفرق في كأس العالم

كان هناك بعض الجدل حول مزايا توسيع كأس العالم. وكان كارل-هاينز رومينيغه، نجم ألمانيا السابق ورئيس الاتحاد الأوروبي للأندية (ECA)، منتقداً لهذا الأمر، محذراً من أن الجدول الزمني مزدحم بالفعل.

وقال: "أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن الفيفا تدرك أننا غير راضين عن زيادة عدد المشاركين في [كأس العالم] بنسبة 50 في المائة". "هذه حقيقة. لم تكن طريقة اتخاذ القرار والشفافية مقبولة من وجهة نظرنا. وأنا أدعو الآن بشكل خاص الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى خفض عدد [المباريات الدولية]. لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها اللاعبون مضطرين لخوض عدد مفرط من المباريات".

كما انتقدت مجموعة "New Fifa Now" الحملة، واصفة التوسع بأنه "استيلاء على المال والسلطة". وتوقعت أبحاث الفيفا أن ترتفع الإيرادات إلى 5.29 مليار جنيه إسترليني، مما يمنح زيادة محتملة في الأرباح تبلغ 521 مليون جنيه إسترليني، لكن رئيس الفيفا إنفانتينو نفى أن يكون المال عاملاً رئيسياً وراء هذا القرار.

وقال لـ BBC Sport: "العكس هو الصحيح، إنه قرار كروي. كل صيغة لها مزايا من الناحية المالية. كنا في وضع مريح لاتخاذ قرار بناءً على الجدارة الرياضية."

قد لا تتوقف خطط التوسع عند هذا الحد أيضًا. فقد قدم الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول) سابقًا اقتراحًا رسميًا لتوسيع بطولة 2030 لتشمل 64 فريقًا. ومن شأن مثل هذا المخطط أن يرفع عدد المباريات إلى 128 مباراة، لكن الاقتراح قوبل بالفعل بمعارضة شديدة بسبب المخاوف بشأن رفاهية اللاعبين

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، عن مخاوفه بشأن الاقتراح. وقال لـ BBC Sport: "إذا بقيت المسألة مفتوحة للتغيير، فلن يقتصر الأمر على توسيع البطولة إلى 64 فريقاً فحسب، بل قد يأتي شخص ما ويطالب بزيادة العدد إلى 132 فريقاً. فأين سننتهي عندئذٍ؟ سيصبح الوضع فوضى".

