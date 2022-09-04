مع غياب كريستيانو رونالدو عن الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، هل يتمكن ليونيل ميسي من انتزاع أحد أهم أرقامه القياسية؟

شهدت فترة الانتقالات الصيفية 2022 محاولات جادة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو للرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا.

لكن مع عدم رحيل رونالدو عن ملعب "أولد ترافورد" فإن ذلك يمنح الفرصة إلى منافسه الأزلي ليونيل ميسي، من أجل تحطيم رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

رونالدو سيتجه للعب في "ليالي الخميس"، حيث يخوض مانشستر يونايتد منافسات بطولة الدوري الأوروبي، فيما سيكون ميسي حاضرًا مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن المنافسة الأزلية بين رونالدو وميسي لن تنتهي إلا عندما يكتب الثنائي كلمة النهاية في مسيرتهما.

كم عدد بطولات كريستيانو رونالدو في مسيرته؟

ومع احتلال رونالدو للمركز الأول في قائمة الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا، فإن الأرجنتيني هو ملاحقه المباشر، لكن هل يستطيع ميسي أن يتفوق على رونالدو ويخطف منه لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2022-23، "جول GOAL" يحاول الإجابة..

كم عدد الأهداف التي يحتاجها ميسي ليتجاوز كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

اللاعب عدد المباريات في دوري الأبطال الأهداف في دوري الأبطال كريستيانو رونالدو 183 140 ليونيل ميسي 156 125

تبدأ مرحلة المجموعات في موسم 2022-23 من دوري أبطال أوروبا في السادس من سبتمبر، حيث يلعب باريس سان جيرمان في الليلة الافتتاحية ضد يوفنتوس.

ميسي يأمل في الظهور بأفضل صورة ممكنة في دوري أبطال أوروبا بداية من مواجهة يوفنتوس، وخلال مباريات المجموعة الثامنة ضد بنفيكا، وماكابي.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات قد تمكن من تسجيل 125 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من هذا السجل التهديفي المذهل، إلا أن الأرجنتيني يتخلف بفارق 15 هدفًا عن رونالدو.

"صاروخ ماديرا" تمكن من تسجيل 140 هدفًا في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وخلال مسيرته في البطولة حقق اللقب في خمس مناسبات.

ومع احتلال مانشستر يونايتد للمركز السادس في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، فإن رونالدو لن يلعب البطولة هذا الموسم.

ما هي فرص ميسي في تحطيم الرقم القياسي التهديفي لرونالدو في دوري أبطال أوروبا في 2022-23؟

ميسي لديه فرصة لم تكن في الحسبان فيما يتعلق بسد الفجوة مع رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.

ولم يكن من المتوقع أن يغيب رونالدو، الحاصل على دوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن المسابقة، على الرغم من بلوغه الآن 37 عامًا.

يقال إن الرغبة في تعزيز أرقامه في دوري أبطال أوروبا كان الدافع الرئيسي في تفكير رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي ارتبط بعدة أندية تنافس في البطولة.

لكن مع عدم التوصل إلى اتفاق مع الأندية التي حاول الانضمام لها، فإن رونالدو سيبقى في مانشستر يونايتد حتى يناير 2023 على الأقل.

فيما سيشارك ميسي إذا لم يتعرض لإصابات أو إيقاف في ست مباريات خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى باريس سان جيرمان إلى الوصول بسهولة إلى مرحلة خروج المغلوب.

كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟

وإذا ما تمكن باريس سان جيرمان من الوصول إلى نهائي اسطنبول في 10 يونيو 2023، فإن ميسي قد يشارك في 13 مباراة خلال النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

أن يتمكن ميسي من تسجيل 15 هدفًا في 13 مباراة أمر ممكن، على الرغم من أنه لم يتمكن من ذلك من قبل في دوري أبطال أوروبا.

ويعد أفضل سجل تهديفي لميسي في دوري أبطال أوروبا هو الوصول إلى 14 هدفًا خلال منافسات موسم 2011-2012، وقد تمكن من تسجيل عشرة أهداف أو أكثر في خمس مناسبات فقط.

الأرقام تجعل من غير المرجح أن ينجح ميسي في تجاوز رونالدو بحلول الصيف الممكن، لكن إذا كان أي شخص قادرًا على تحقيق ما لا يمكن تصوره، فهو بالتأكيد ليونيل ميسي.