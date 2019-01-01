كم خطأ توجب على كاسيميرو القيام به قبل الحصول على بطاقة حمراء؟

نجم وسط ملعب ريال مدريد كاسيميرو يحصل على بطاقة حمراء للمرة الأولى رفقة فريق ريال مدريد في لقاء الأمس أمام بلد الوليد بالجولة الـ 27 من الليجا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة الأمس بين بلد الوليد وريال مدريد التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 27 من الدوري الإسباني واقعة نادرة الحدوث في مباريات النادي الملكي بعد طرد البرازيلي كاسيميرو نجم وسط الفريق العاصمي.

جاء هذا قبل نهاية المباراة بحوالي 10 دقائق بعد أن تحصل كاسيميرو على البطاقة الصفراء الثانية عقب حصوله على الأولى بـ 11 دقيقة فقط.

ويملك كاسيميرو سمعة سيئة للغاية عندما يتعرض الأمر بعدد الأخطاء المحتسبة ضدة وعدد المرات التي هرب فيها من البطاقة الحمراء في السنوات الماضية.

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وتوجب على كاسيميرو أن يرتكب 308 مخالفة في كل البطولات خلال المواسم الماضية منذ أن انضم لصفوف ريال مدريد من أجل أن يتحصل على بطاقته الحمراء الأولى.

وبعد حصول كاسيميرو على البطاقة الحمراء سيتغيب للمرة الأولى عن مباراة في الدوري الإسباني للإيقاف بسبب الطرد الذي تحصل عليه وأمام سيلتا فيجو في الجولة الـ 28 من الليجا.

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جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد كان قد حقق الفوز في لقاء الأمس الذي أقيم على ملعب بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.