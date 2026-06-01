كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم؟ دليل لفئات المقاعد وأسعار عام 2026

ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي في 19 يوليو.

من يستطيع أن ينسى نهائي كأس العالم 2022؟ بالتأكيد ليس الـ 88,966 مشجعًا الذين اكتظوا في استاد لوسيل لمشاهدة الأرجنتين وهي تتوج باللقب. أربعة أهداف خلال الوقت الأصلي، واثنان آخران في الوقت الإضافي، وركلات ترجيح مثيرة.

نأمل أن نشهد هذه المرة ختامًا مثيرًا آخر. من الواضح أن الطلب سيكون هائلاً، حيث احتلت الجدل حول الأسعار عناوين الصحف بالفعل.

متى ستقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

تعتبر تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف أغلى تذاكر في بطولة كأس العالم بأكملها.

وهذا يمثل زيادة قياسية مقارنة بنهائي 2022 في قطر، حيث كان سعر المقعد الأعلى حوالي 1600 دولار.

ومع ذلك، هناك فرق كبير بين السعر الرسمي للتذاكر من الفيفا والسعر الفعلي الذي يتم بيعها به في السوق الثانوية.

الأسعار الرسمية لنهائي كأس العالم للفيفا

تراوحت الأسعار الاسمية القياسية الرسمية للفيفا بين 2,030 دولارًا و6,730 دولارًا حسب فئة المقاعد القياسية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفيفا طبقت نموذج تسعير ديناميكي حظي بتغطية إعلامية واسعة لمخزونها الأساسي، فقد ارتفعت أسعار القيمة الاسمية للمقاعد المميزة من الفئة الأولى الأمامية مباشرةً من بوابة الفيفا في النهاية إلى مبلغ خيالي بلغ 32,970 دولارًا.

ينقسم نظام الفئات الرسمي للقيمة الاسمية هيكليًا إلى أربعة أقسام رئيسية:

الفئة 1 (الطابق السفلي، المقاعد الجانبية المفضلة): كان السعر الأصلي 6,730 دولارًا أمريكيًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها عند 32,970 دولارًا أمريكيًا .

الفئة 2 (الطابقان السفلي والعلوي، الزوايا/الأطراف الخارجية): القيمة الاسمية الثابتة 4,210 دولار.

الفئة 3 (الطابق العلوي، خلف المرمى): القيمة الاسمية الثابتة 2,790 دولارًا .

الفئة 4 (الطبقة العليا، الأبعد عن الملعب): الخيار الأرخص للدخول، بسعر 2,030 دولارًا.

السوق الثانوية وأسعار إعادة البيع

نظرًا لأن الفيفا اختارت عدم وضع حد أقصى لأسعار إعادة البيع في سوق إعادة البيع/التبادل الرسمي الخاص بها (بهدف ثني السماسرة عن الانتقال بالكامل إلى منصات الطرف الثالث)، فقد انفصلت أسعار الطلب تمامًا عن القيمة الاسمية الأصلية.

أرخص التذاكر : إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة "لالدخول" على الإطلاق لمجرد التواجد في الملعب، فإن أسعار التذاكر المعروضة في السوق الثانوية للصفوف الأعلى في الطابق العلوي تتراوح حاليًا بين 8,000 و9,775 دولارًا.

متوسط سعر إعادة البيع : عبر جميع الأقسام مجتمعة، يتراوح متوسط السعر الحالي لتذكرة نهائية في السوق الثانوية حول 11,272 دولارًا.

مقاعد الدرجة الأولى في الطابق السفلي: إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد مؤكد من الفئة 1 بالقرب من الملعب، تتراوح تقديرات السوق الثانوية عادةً بين 15,000 دولار و38,000 دولار أو أكثر.

كيف تشتري تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة).

مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي عبر المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات في بطولات مختلفة، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد استعد الملعب لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.

