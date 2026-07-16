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كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم؟ دليل حول مباراة إسبانيا والأرجنتين: أسعار إعادة البيع والمزيد

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التذاكر
كأس العالم

من المتوقع أن تكون خاتمة مذهلة لاحتفالات كأس العالم 2026 — حيث وصلت أسعار التذاكر إلى عتبة الـ10,000 دولار

ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي في 19 يوليو. وقد أكدت إسبانيا للتو تأهلها إلى النهائي - حيث ستواجه إما إنجلترا أو الأرجنتين، الفائز في مباراة نصف النهائي الليلة التي لم يتحدد بعد.

ووفقًا لأحدث بيانات تتبع سوق إعادة البيع الصادرة عن SeatPick، وصلت أسعار التذاكر إلى أدنى مستوى لها منذ بدء المبيعات. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تراجع الطلب المحلي عقب خروج الدول المضيفة المشتركة، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى جانب طرح الفيفا لمجموعة إضافية من التذاكر الأولية، مما أدى إلى زيادة العرض الإجمالي.

دع موقع GOAL يطلعك على جميع المعلومات المتعلقة بتذاكر نهائي كأس العالم 2026، بما في ذلك أسعارها والمزيد.

متى ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

تُعتبر تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف أغلى التذاكر في بطولة كأس العالم بأكملها.

ويمثل هذا ارتفاعًا قياسيًا مقارنةً بنهائي كأس العالم 2022 في قطر، حيث بلغت القيمة الاسمية القصوى للمقعد حوالي 1,600 دولار.

ومع ذلك، هناك فرق هائل بين السعر الرسمي للتذاكر (القيمة الاسمية) التي يتم شراؤها مباشرة من الفيفا، والسعر الفعلي الذي تُباع به في السوق الثانوية.

تسلط البيانات الجديدة لسوق إعادة البيع الصادرة عن SeatPick الضوء على هذه الفجوة، حيث تكشف أن متوسط سعر تذكرة المباراة النهائية قد وصل إلى 10,904 جنيه إسترليني، في حين تصل أسعار التذاكر المميزة الأكثر حصرية إلى 200,367 دولارًا.

الأسعار الرسمية لنهائي كأس العالم FIFA

تراوحت الأسعار الاسمية القياسية الرسمية للفيفا بين 2,030 دولارًا و6,730 دولارًا حسب فئة المقاعد القياسية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفيفا طبقت نموذج تسعير ديناميكي حظي بتغطية إعلامية واسعة لمخزونها الأساسي، فقد ارتفعت أسعار القيمة الاسمية للمقاعد المميزة من الفئة الأولى الأمامية، المتاحة مباشرةً من بوابة الفيفا، في نهاية المطاف إلى مبلغ خيالي بلغ 32,970 دولارًا.

ينقسم نظام الفئات الرسمي للقيمة الاسمية هيكليًا إلى أربعة أقسام رئيسية:

  • الفئة 1 (الطابق السفلي، المقاعد الجانبية المفضلة): كان السعر الاسمي الأساسي في الأصل 6,730 دولارًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها ديناميكيًا عند 32,970 دولارًا.
  • الفئة 2 (المستويات السفلية والعلوية، الزوايا/الأطراف الخارجية): القيمة الاسمية الثابتة 4,210 دولارًا.
  • الفئة 3 (الطابق العلوي، خلف المرميين): القيمة الاسمية الثابتة تبلغ 2,790 دولارًا.
  • الفئة 4 (الطبقة العليا، الأبعد عن الملعب): الخيار الأرخص للدخول، بسعر 2,030 دولارًا.

السوق الثانوية وأسعار إعادة البيع

نظرًا لأن الفيفا اختارت عدم وضع سقف لأسعار إعادة البيع على سوق إعادة البيع/التبادل الرسمي الخاص بها (بهدف ثني السماسرة عن الانتقال بالكامل إلى منصات الجهات الخارجية)، فقد انفصلت الأسعار المطلوبة تمامًا عن القيمة الاسمية الأصلية.

  • أرخص التذاكر: إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة «للمدخل» على الإطلاق لمجرد التواجد في الملعب، فإن عروض السوق الثانوية للصفوف الأعلى في الطابق العلوي تبدأ حاليًا بين 8,000 و9,775 دولارًا.
  • متوسط سعر إعادة البيع: عبر جميع الأقسام مجتمعة، يتراوح متوسط السعر الحالي لتذكرة نهائية في السوق الثانوية حول 11,272 دولارًا.
  • مقاعد الدرجة الأولى في الطابق السفلي: إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد مؤكد من الفئة 1 بالقرب من الملعب، فإن التقديرات في السوق الثانوية تتراوح عادةً بين 15,000 دولار و38,000 دولار أو أكثر.

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

حتى اليوم، انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة).

ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبح توفر التذاكر في المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل ملعب جاينتس، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات في بطولات مختلفة، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد استعد الملعب لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ عدده 81,118 مشجعًا.

ما هي نتائج نهائيات كأس العالم الأخيرة؟

السنة

الفائز

الوصيف

النتيجة

المكان

2022

الأرجنتين

فرنسا

4-2 (بعد ركلات الترجيح)

ملعب لوسيل (قطر)

2018

فرنسا

كرواتيا

4-2

ملعب لوجنيكي (روسيا)

2014

ألمانيا

الأرجنتين

1-0 (بعد الوقت الإضافي)

ملعب ماراكانا (البرازيل)

2010

إسبانيا

هولندا

1-0

سوكر سيتي (جنوب أفريقيا)

2006

إيطاليا

فرنسا

5-3 (بعد ركلات الترجيح)

أوليمبياستاديون (ألمانيا)

2002

البرازيل

ألمانيا

2-0

الملعب الدولي (اليابان)

1998

فرنسا

البرازيل

3-0

ملعب فرنسا (فرنسا)

1994

البرازيل

إيطاليا

3-2 (بعد ركلات الترجيح)

روز بول (الولايات المتحدة)

1990

ألمانيا الغربية

الأرجنتين

1-0

استاد أوليمبيكو (إيطاليا)

1986

الأرجنتين

ألمانيا الغربية

3-2

ملعب أزتيكا (المكسيك)

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)

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