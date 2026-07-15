كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم؟ إسبانيا ضد إنجلترا أو الأرجنتين: دليل لأسعار إعادة البيع والمزيد

ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي في 19 يوليو. وقد أكدت إسبانيا للتو تأهلها إلى النهائي - حيث ستواجه إما إنجلترا أو الأرجنتين، الفائز في مباراة نصف النهائي الليلة التي لم يتحدد بعد.

ووفقًا لأحدث بيانات تتبع سوق إعادة البيع الصادرة عن SeatPick، وصلت أسعار التذاكر إلى أدنى مستوى لها منذ بدء المبيعات. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تراجع الطلب المحلي عقب خروج الدول المضيفة المشاركة، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى جانب دفعة إضافية من التذاكر الأولية التي أطلقتها الفيفا، مما أدى إلى زيادة العرض الإجمالي.

دع موقع GOAL يطلعك على جميع المعلومات المتعلقة بتذاكر نهائي كأس العالم 2026، بما في ذلك أسعارها والمزيد.

متى ستُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026؟

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

تُعتبر تذاكر نهائي كأس العالم 2026 في ملعب ميتلايف أغلى التذاكر في بطولة كأس العالم بأكملها.

ويمثل هذا ارتفاعًا قياسيًا مقارنةً بنهائي كأس العالم 2022 في قطر، حيث بلغت القيمة الاسمية القصوى للمقعد حوالي 1,600 دولار.

ومع ذلك، هناك فرق هائل بين السعر الرسمي للتذاكر (القيمة الاسمية) التي يتم شراؤها مباشرة من الفيفا، والسعر الفعلي الذي تُباع به في السوق الثانوية.

تسلط البيانات الجديدة لسوق إعادة البيع الصادرة عن SeatPick الضوء على هذه الفجوة، حيث تكشف أن متوسط سعر تذكرة المباراة النهائية قد وصل إلى 10,904 جنيه إسترليني، في حين تصل أسعار التذاكر الأكثر تميزًا إلى 200,367 دولارًا.

الأسعار الرسمية لنهائي كأس العالم FIFA

تراوحت الأسعار الاسمية القياسية الرسمية للفيفا بين 2,030 دولارًا و6,730 دولارًا حسب فئة المقاعد القياسية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الفيفا طبقت نموذج تسعير ديناميكي حظي بتغطية إعلامية واسعة لمخزونها الأساسي، فقد ارتفعت أسعار القيمة الاسمية للمقاعد المميزة من الفئة الأولى الأمامية، المتاحة مباشرةً من بوابة الفيفا، في النهاية إلى مبلغ خيالي بلغ 32,970 دولارًا.

ينقسم نظام الفئات الرسمي للقيمة الاسمية هيكليًا إلى أربعة أقسام رئيسية:

الفئة 1 (الطابق السفلي، المقاعد الجانبية المفضلة): كان السعر الاسمي الأساسي في الأصل 6,730 دولارًا، وبلغت أسعار المقاعد الأمامية المميزة ذروتها ديناميكيًا عند 32,970 دولارًا.

الفئة 2 (المستويات السفلية والعلوية، الزوايا/الأطراف الخارجية): القيمة الاسمية الثابتة 4,210 دولارًا .

الفئة 3 (الطابق العلوي، خلف المرميين): القيمة الاسمية الثابتة تبلغ 2,790 دولارًا.

الفئة 4 (الطبقة العليا، الأبعد عن الملعب): الخيار الأرخص للدخول، بسعر 2,030 دولارًا.

السوق الثانوية وأسعار إعادة البيع

نظرًا لأن الفيفا اختارت عدم وضع سقف لأسعار إعادة البيع على سوق إعادة البيع/التبادل الرسمي الخاص بها (بهدف ثني السماسرة عن الانتقال بالكامل إلى منصات الجهات الخارجية)، فقد انفصلت الأسعار المطلوبة تمامًا عن القيمة الاسمية الأصلية.

أرخص التذاكر : إذا كنت تبحث عن أرخص تذكرة «للمدخل» على الإطلاق لمجرد التواجد في الملعب، فإن عروض السوق الثانوية للصفوف الأعلى في الطابق العلوي تبدأ حاليًا بين 8,000 و9,775 دولارًا.

متوسط سعر إعادة البيع : عبر جميع الأقسام مجتمعة، يتراوح متوسط السعر الحالي لتذكرة نهائية في السوق الثانوية حول 11,272 دولارًا.

مقاعد الدرجة الأولى في الطابق السفلي: إذا كنت ترغب في الحصول على مقعد مؤكد من الفئة 1 بالقرب من الملعب، فإن التقديرات في السوق الثانوية تتراوح عادةً بين 15,000 دولار و38,000 دولار أو أكثر.

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

حتى اليوم، انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة).

ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبح توفر التذاكر في المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل ملعب جاينتس، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات في بطولات مختلفة، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد استعد الملعب لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث واجه فريق تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ عدده 81,118 مشجعًا.

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