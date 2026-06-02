كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم؟ كل ما تحتاج إلى معرفته من مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية

هل تحلم بمشاهدة مباريات كأس العالم مباشرةً هذا الصيف؟ مع انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو، لا يوجد وقت أفضل من الآن لحجز مقاعد في أحد أو بعض الملاعب الرائعة المخصصة لكأس العالم في أنحاء أمريكا الشمالية.

على الرغم من انتهاء العديد من فترات بيع تذاكر كأس العالم، لا تزال هناك خيارات متاحة لشراء تذاكر جميع مباريات دور المجموعات ودور خروج المغلوب.

כיצד לקנות כרטיסים לכאן העולם 2026, מחיריהם ועוד.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وإعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 11 - 27 يونيو مرحلة المجموعات (الدول المضيفة) 400 دولار - 2,735 دولار 1,199 دولار – 5,500 دولار+ (1,950 دولار) 11 - 27 يونيو مرحلة المجموعات (العمالقة المحايدون البارزون) 120 دولار – 1,200 دولار 750 دولار – 3,800 دولار (1,650 دولار) 11 - 27 يونيو مرحلة المجموعات (مباريات محايدة قياسية) 120 دولار – 1,200 دولار 202 دولار – 2,500 دولار (1,092 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ 32 (ملاعب عالية الطلب) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ 32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ 16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

أسعار كأس العالم 2026 حسب الفئة:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كيفية شراء تذاكر كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

قائمة مباريات كأس العالم 2026: مباريات الافتتاح، ونصف النهائي، وتذاكر نهائي كأس العالم، والمزيد

المرحلة التواريخ الأماكن/المواقع الفرق التذاكر المجموعة أ 11 – 24 يونيو مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري، أتلانتا المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيك التذاكر المجموعة ب 12 – 24 يونيو تورونتو، فانكوفر، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس كندا، البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا التذاكر المجموعة ج 13 – 24 يونيو نيوجيرسي، بوسطن، فيلادلفيا، ميامي البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا التذاكر المجموعة د 12 – 25 يونيو لوس أنجلوس، فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكو الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، تركيا التذاكر المجموعة E 14 – 25 يونيو هيوستن، فيلادلفيا، تورونتو، كانساس سيتي ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادور التذاكر المجموعة F 14 – 25 يونيو دالاس، مونتيري، هيوستن، كانساس سيتي هولندا، اليابان، السويد، تونس التذاكر المجموعة G 15 – 26 يونيو سياتل، لوس أنجلوس، فانكوفر بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا التذاكر

المجموعة H

15 – 26 يونيو

أتلانتا، ميامي، هيوستن، غوادالاخارا

إسبانيا، الرأس الأخضر، المملكة العربية السعودية، أوروغواي

التذاكر

المجموعة I

16 – 26 يونيو

نيوجيرسي، بوسطن، فيلادلفيا، تورونتو

فرنسا، السنغال، العراق، النرويج

التذاكر

المجموعة J

16 – 27 يونيو

كانساس سيتي، سان فرانسيسكو، دالاس

الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن

التذاكر

المجموعة K

17 – 27 يونيو

هيوستن، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، ميامي

البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كولومبيا

التذاكر

المجموعة L

17 – 27 يونيو

دالاس، تورونتو، بوسطن، فيلادلفيا

إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما

التذاكر

دور الـ32

28 يونيو – 3 يوليو

جميع المدن المضيفة (باستثناء غواناخواتي ومكسيكو)

يُحدد لاحقًا

التذاكر

دور الـ16

4 يوليو – 7 يوليو

فانكوفر، سياتل، مكسيكو سيتي، هيوستن، دالاس، أتلانتا، فيلادلفيا، نيو جيرسي

يُحدد لاحقًا

التذاكر

دور ربع النهائي

9 – 11 يوليو

بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتي

يُحدد لاحقًا

التذاكر

نصف النهائي

14 – 15 يوليو

دالاس، أتلانتا

يُحدد لاحقًا

التذاكر

المركز الثالث

18 يوليو

ميامي

يُحدد لاحقًا

التذاكر

النهائي

19 يوليو

نيوجيرسي

يُحدد لاحقًا

التذاكر

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين ستقام كأس العالم 2026؟

المدن/الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي: