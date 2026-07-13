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Book World Cup 2026 Tickets

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم حاليًا؟ دليل أسعار 2026 المباشر، ومتوسط أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع، ونهائي كأس العالم، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم في اللحظة الأخيرة، والمبلغ المتوقع دفعه

هل تحلم بمشاهدة مباريات كأس العالم مباشرةً هذا الصيف؟ مع انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو، لا يوجد وقت أفضل من الآن لحجز مقاعد في إحدى أو بعض الملاعب المذهلة التي تستضيف مباريات كأس العالم في أنحاء أمريكا الشمالية.

ورغم انتهاء العديد من فترات بيع تذاكر كأس العالم، لا تزال هناك خيارات متاحة لشراء تذاكر جميع مباريات مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب.

دع موقع GOAL يكون دليلك للحصول على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026 في كل من مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها والمزيد.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت الأسعار الرسمية للمباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

فئات الأسعار الرسمية لتذاكر كأس العالم 2026 وأسعار إعادة البيع

التواريخ

المرحلة / الفئة

نطاق الأسعار الرسمية

النطاق التقديري في السوق الثانوية

11 - 27 يونيو

مرحلة المجموعات (الدول المضيفة)

400 دولار - 2,735 دولار

1,199 دولار – 5,500 دولار وأكثر (1,950 دولار)

11 - 27 يونيو

مرحلة المجموعات (العمالقة البارزون المحايدون)

120 دولار – 1,200 دولار

750 دولار – 3,800 دولار (1,650 دولار)

11 - 27 يونيو

مرحلة المجموعات (المباريات العادية على أرض محايدة)

120 دولار – 1,200 دولار

202 دولار – 2,500 دولار (1,092 دولار)

28 يونيو - 3 يوليو

دور الـ32 (ملاعب ذات إقبال كبير)

225 دولار – 540 دولار

550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار)

28 يونيو - 3 يوليو

دور الـ32 (الملاعب العادية)

225 دولار – 540 دولار

400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار)

4 يوليو – 7 يوليو

دور الـ16

240 دولار – 640 دولار

650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار)

9 يوليو – 11 يوليو

ربع النهائي

450 دولار – 1,775 دولار

850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار)

14 يوليو – 15 يوليو

نصف النهائي

930 دولار – 3,295 دولار

1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)

18 يوليو

مباراة تحديد المركز الثالث

250 دولار – 800 دولار

500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)

19 يوليو

نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)

1,490 دولار – 7,875 دولار

5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

أسعار كأس العالم 2026 حسب الفئة:

الفئة

مرحلة المجموعات

دور الـ32 - ربع النهائي

نصف النهائي والنهائي

الفئة 1

250 دولار - 400 دولار

600 دولار - 1,200 دولار

1,500 دولار - 6,730 دولار

الفئة 2

150 دولارًا - 280 دولارًا

400 دولار - 800 دولار

1,000 دولار - 4,210 دولار

الفئة 3

100 دولار - 200 دولار

200 دولار - 500 دولار

600 دولار - 2,790 دولار

الفئة 4

60 دولارًا - 120 دولارًا

150 دولار - 350 دولار

400 دولار - 2,030 دولار

قائمة المباريات المتبقية في كأس العالم 2026 والتذاكر

التواريخ

الملاعب/المواقع

الفرق

التذاكر

14 يوليو

دالاس، الولايات المتحدة

نصف النهائي: فرنسا ضد إسبانيا

شراء التذاكر

15 يوليو

أتلانتا، الولايات المتحدة

نصف النهائي: إنجلترا ضد الأرجنتين

شراء التذاكر

18 يوليو

ميامي، الولايات المتحدة

مباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / إسبانيا ضد إنجلترا / الأرجنتين

شراء التذاكر

19 يوليو

نيوجيرسي

نهائي كأس العالم 2026: فرنسا / إسبانيا ضد إنجلترا / الأرجنتين

شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

أين ستُقام كأس العالم 2026؟

المدن/الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

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