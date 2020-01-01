كمامات وواقع افتراضي .. مقترحات غريبة لاستئناف المسابقات

كرة القدم قد تعود ولكن بشكل غريب ومغاير

تحدثت تقارير صحفية عن بعض المقترحات الغريبة المطروحة في البلدان الأوروبية من أجل عودة الحياة للكرة واستكمال المنافسات المتوقفة بسبب جائحة كورونا.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن المصير النهائي للبطولات المحلية والقارية الخاصة بمختلف الرياضات، بانتظار رفع القيود وحالة الطوارىء المفروضة

أولى الاقتراحات الغريبة كان من بلجيكا، إذ اقترح الطبيب مارك فان راست مع "لا سوار" أن يرتدي اللاعبون الكمامات أثناء المباريات للحد من العدوى.

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وقال فان راست: "اللعب بالكمامة حل مقنع، لا أتحدث عن كمامات طبية، ولكن مثل الأقنعة التي يرتديها لاعبو كرة القدم الأمريكية، تلك مريحة أكثر".

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أما في إيطاليا، فقال لوكا توماسيني، منظم مناسبات وحفلات، مع "توتوسبورت" إن الواقع الافتراضي قد يكون حلاً يساعد على إقامة اللقاءات.

توماسيني قدم فكرة الاستعانة بالواقع الافتراضي لملء المدرجات الخالية حال استكمال المباريات دون جمهور، وذكر أن هذا سيساعد اللاعبين للشعور بالأجواء.

وتشير التقارير إلى إمكانية عودة كرة القدم مجدداً في شهور الصيف القادم، ولكن تحت شروط معينة، ودون تواجد الجمهور تخوفاً من العدوى.