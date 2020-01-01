"كل من يطالب بإنهاء الدوري دون فوز ليفربول لديه مصلحة"

كيني دالجليش أسطورة فريق ليفربول يشكك في نوايا آلان شيرار نجم نيوكاسل المعتزل بعد مقاله الأخير حول تتويج ليفربول بالدوري.

هاجم كيني دالجليش أسطورة فريق ليفربول الاقتراحات التي تؤيد إنهاء الدوري الإنجليزي دون تحديد البطل في الموسم الجاري بعد النتائج التي حققها الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دالجليش وأكد خلالها أن مقال آلان شيرار الأخير غير منطقي ولا يمكن النظر له بعين الاعتبار في الوقت الحالي.

وقال داجليش: "هل يمكن لأي شخص أن يقول أن الخيار المنطقي هو عدم تتويج ليفربول بالدوري بعد كل ذلك دون أن يملك أجندة وله مصلحة، خاصة بعد تلك النتائج في الـ 29 جولة السابقة وفارق الـ 25 نقطة مع مانشستر سيتي بوجود تسع مباريات فقط على النهاية؟".

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وأضاف: "فكرتي الأولية هي إنهاء الدوري الإنجليزي ولو لعبنا في الساحات الخلفية لمنازلنا، ولو كان ذلك سيعني أنه علينا اللعب كل يومين أو ثلاث خلال مايو ويونيو فليكن كذلك".

"منح لقب الدوري لليفربول يظلم بقية الأندية"

وأردف: "هذا الخيار غير مثالي بكل تأكيد أنا أعرف ذلك لكن كل الأندية في نفس المركب وسيكون هناك عدالة كبيرة أكثر مما كان ممن أن يقدمه خيار إلغاء الموسم دون بطل".

وأنهى تصريحاته: "لنأمل أن يكون أكبر قدر ممكن من الأشخاص بخير في الفترة المقبلة قبل أي شيء، فكرة القدم تأتي أولويتها خلف الصحة العامة بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة.