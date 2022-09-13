كل الأمور في يد مبابي .. الفرنسي يملك خيار إنهاء عقده مع باريس مبكرًا!

باريس سان جيرمان سيضطر لتجديد عقد كيليان مبابي مرة أخرى قريبًا.

يبدو أن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان سيظل موضوعًا ساخنًا، رغم تجديد عقده في "حديقة الأمراء" حتى عام 2025، نظريًا على الأقل.

مبابي قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده ينتهي في 30 يونيو 2022.

ومع التقارير التي تحدثت عن وجود مزايا غير مسبوقة في عقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، فإن سلوك اللاعب أصبح غالبًا ما يميل إلى الإزعاج، داخل وخارج الملعب.

وبعد الجدل حول ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الفريق، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوم فيه مبابي بتوبيخ المغربي أشرف حكيمي، ويلومه على عدم التمرير له.

لكن بعيدًا عن كل ذلك، يبدو أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان لا يمتد حقًا حتى صيف 2025، كما تم الإعلان عنه عند التجديد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد فعليًا حتى صيف 2024، مع سنة إضافية اختيارية.

ولا يملك باريس سان جيرمان اليد العليا في السنة الإضافية، حيث أكد مصدر داخلي في النادي للصحيفة الفرنسية: "هذا العام الإضافي يخضع لتقدير كيليان مبابي".

وعند التركيز على الوضع الحالي، فإن مبابي أراد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولكن بعقد قصير الأمد، حتى لا يجد نفسه تحت رحمة الإدارة مرة أخرى.

كما فضلت إدارة باريس سان جيرمان المغامرة بعدم التوقيع على عقد طويل الأمد، من أجل الإبقاء على اللاعب لأطول فترة ممكنة.

لكن سيتعين على باريس سان جيرمان الآن النظر في تمديد جديد محتمل لعقد مبابي بشكل أسرع من المتوقع، حتى لا يجد نفسه في نفس الوضع الذي مر به العام الماضي.