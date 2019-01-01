كل الأبواب أغلقت – بايرن يرفض عرض سان جيرمان لسانشيز

نادي بايرن ميونخ الألماني يرفض عرضًا بقيمة 20 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد رفض عرضًا من قبل باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت" والتي أكدت أن بايرن ميونخ تلقى عرضًا من قبل باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب مقابل حوالي 20 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ رفض بشكل قاطع أن يفرط في خدمات اللاعب خاصة بتلك القيمة المادية التي عرضها الفريق الباريسي.

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ويعاني باريس سان جيرمان في الوقت الحالي من عمليات اخفاق متتالية بسوق الانتقالات، بعد تأخر انضمام ليوناردو باريديس ورفض أدريان رابيو للتجديد وخطف برشلونة لفرينكي دي يونج.

ويجد الفريق الفرنسي نفسه في ورطة بالوقت الحالي في ظل حالة الإصابات التي ضربته قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر يونايتد الهامة في دوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ كان قد أكد في تصريحات صحفية على أهمية دور اللاعب البرتغالي الشاب مع البافاري في الفترة المقبلة.