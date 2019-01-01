كلينسمان يدق أجراس الإنذار حول مستوى الكرة الألمانية

نادي ألماني وحيد حاضر في ربع نهائي المسابقات الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر النجم السابق يورجن كلينسمان من التراجع الكبير للكرة الألمانية بالآونة الأخيرة وقدم نصائحه لكيفية العودة من جديد للقمة.

وصعد فريق ألماني وحيد في صورة إينتراخت فرانكفورت إلى ربع نهائي المسابقات الأوروبية، سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسم الحالي.

وقال كلينسمان مع "بيلد": "نتحدث عن تراجع النتائج في البطولات الأوروبية منذ عدة سنوات ولكن الآن الوضع أصبح أسوأ، حتى نتائج المنتخب".

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لو كـــلاســـــــيــــــك! 🔥 pic.twitter.com/e5iBVj31pc — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

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وأضاف: "بعد التتويج بكأس العالم 2014 شعرنا بالغرور وأننا الأفضل، نحتاج لتغيير على مستوى العقلية في الدوري والمنتخب سواء".

وأكمل لاعب إنتر وبايرن السابق: "أنظر للإنجليز، فكروا خارج الصندوق ووجدوا حلولاً وانطلقوا بسرعة كبيرة نحو الأمام".

وختم: "يجب أن نهتم بالأساسيات، الأكل السليم، التدريب والنوم مثلما يحدث في لايبزج، هيرتا، وهوفنهايم، كما يجب التركيز في الشباب وفتح الاستثمارات".

وتلعب ألمانيا الأسبوع المقبل أمام صربيا ودياً، ثم تقابل هولندا في افتتاح تصفيات أمم أوروبا 2020.