كلينسمان واندرتون يشيدان بملعب توتنهام الجديد: الأفضل على الإطلاق

دارين اندرتون ويورجن كلينسمان يشيدان بملعب فريق توتنهام الجديد عقب مشاركتهما مع أساطير النادي في مواجهة أساطير إنتر وديًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد كلاً من دارين اندرتون ويورجن كلينسمان نجما فريق توتنهام السابقين بالملعب الجديد الخاص بالسبيرز والذي شهد مباراة ودية بين أساطير الفريق اللندني وأساطير إنتر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كل منهما وشددا خلالها أن الملعب يجعلهم يشعرون كأنه الأفضل على الإطلاق، وربما يكون من الأفضل في العالم.

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"هذا الملعب مذهل، هو الأفضل الذي لعبت عليه وأفضل ما رأيت بين كل الملاعب التي شاهدتها من قبل على الإطلاق".

وأضاف: "بكل تأكيد هذا الملعب واحد من الأفضل في العالم، والأجواء فيه رائعة ولا يمكن تصديقها بأي شكل من الأشكال".

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وأكمل يورجن كلينسمان: "الملعب مذهل بكل بساطة، أتمنى أن تستمتع به الجماهير بنفس القدر الذي استمتعت به، وأن يتوج فيه الفريق بالبطولات".

جدير بالذكر أن توتنهام سيخوض أول مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعبه الجديد يوم الأربعاء المقبل أمام كريستال بالاس.