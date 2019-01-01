كلينسمان: أنتمي للإنتر ولا أحب يوفنتوس

كلينسمان يتحدث عن مشاعره حول إنتر ميلان ويوفنتوس عشية المواجهة بين أساطير النيراتزوري وتوتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيلعب يورجن كلينسمان بقميص إنتر ميلان وبقميص توتنهام خلال المباراة التي ستلعب بين أساطير الفريقين.

ويستضيف الملعب الجديد لتوتنهام مباراة بين أساطير السبيرز وأساطير النيراتزوري غدًا السبت في مباراة تجريبية للملعب.

وحول المواجهة، قال النجم الألماني يورجن كلينسمان والذي لعب بقميص الفريقين خلال مسيرته إنها ستكون لحظات رائعة له بذكريات يحبها.

وعشية المواجهة قال كلينسمان: "المشاركة في المواجهة؟ سيكون شيئًا رائعًا العودة إلى أجواء كرة القدم ورؤية الأصدقاء"

وأضاف: "ستكون مباراة بنكهة الذكريات، لقد لعبت لمدة 3 سنوات هنا في إنتر ودائمًا ما شعرت بأن النيراتزوري في قلبي، حتى بعد الذكريات الرائعة التي عشتها في إيطاليا مع سامبدوريا كان الإنتر بالنسبة لي شيئًا آخر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وتابع: "يوفنتوس فريق قوي ومميز حاليًا، ولكن بصفتي لاعب سابق في إنتر فإنني أشعر بانزعاجات تجاه يوفنتوس حتى الآن"

وأشاد بالسيدة العجوز حيث قال: "إنهم لا يفوزون بالمباريات والألقاب لمجرد أنهم يتمتعون بقوام جيد من اللاعبين، هم أيضًا يمتلكون عقلية الفوز وثقافة الاستمرار في تحقيقه"

وأضاف: "إنه جائع دائمًا للمزيد، لا يشبعون من النجاحات، ومن أجل تجاوز نجاحاتك السابقة يجب أن تكون أكثر جوعًا"

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يذكر أن يورجن كلينسمان كان قد صرح من قبل بأنه يتمنى تدريب نادي إنتر ميلان في يوم من الأيام بسبب مشاعره التي لا زال يحتفظ بها نحو النادي.