شايفر: وجود اسمي ضمن قائمة المرشحين لتدريب الإمارات ليس غريبًا

مدرب بني ياس يتحدث عن تدريب الأبيض

قال ونفريد شايفر المدير الفني لفريق بني ياس أن وجود اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب الإمارات ليس غريبًا، مؤكدًا أن المدير الفني الجديد للأبيض يجب أن يعيش في الدولة لا أن يصل قبل كل مباراة بأسبوع.

الأبيض كان قد دخل في دوامة من النتائج السلبية مؤخرًا، بالخسارة أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والخروج من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 24 بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

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وتسببت تلك النتائج السلبية في إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ثم استقالة اتحاد الكرة الإماراتي برئاسة مروان بن غليطة، وقد شُكلت خلال الأسبوع الماضي لجنة انتقالية لإدارة اتحاد الكرة، وترأسها الشيخ راشد بن حمد النعيمي.

المدرب الألماني تحدث عبر المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بني ياس للفجيرة في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي عن الأمر مؤكدًا أنه لا يُثير دهشته أبدًا وأنه سيكون سعيدًا بتولي تدريب الأبيض كونه خاض تجارب ناجحة سابقة في تدريب المنتخبات خاصة الكاميرون في مونديال 2002 وجامايكا وتايلاند.

وقد أضاف شايفر "إذا كان اسمي موجودًا في القائمة، فبالنسبة لي لن أكون مستغربًا إذا طلب مني ذلك، عمومًا أنا أحب العمل في بني ياس وأشعر بالراحة هنا، وأحصل على الدعم من قبل الإدارة، وقرار تولي تدريب المنتخب لا أملكه، هنالك أمر مهم هو أن مدرب المنتخب القادم يجب أن يعيش في الدولة، وليس أن يحضر أسبوعًا قبل كل مباراة".

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.