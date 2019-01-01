كليبرسون يحمل رونالدينيو فشله مع مانشستر يونايتد

تحدث خوسيه كليبرسون نجم الكرة البرازيلية السابق عن رحلته غير الناجحة مع مانشستر يونايتد مؤكدًا أن رونالدينيو هو السبب في ذلك.

وانتقل كليبرسون إلى الشياطين الحمر قادمًا من أتلتيكو بارانينسي صيف العام 2003، وذلك بعد نصيحة نجم برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان السابق رونالدينيو.

وحول ذلك، قال كليبرسون إن رونالدينيو هو الذي نصحه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد حين اهتم الشياطين الحمر بخدمات الثنائي البرازيلي، ولكن الأخير انتقل إلى برشلونة ولم يزامله كما أخبره.

وأوضح كليبرسون أنه لم يكن يحبذ الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد لأنه لم يكن يحسن الحديث باللغة الإنجليزية، بينما كان يفضل اللعب في بلد تتحدث اللغة البرتغالية التي يستطيع التحدث بها.

وأضاف: "رونالدينيو أخبرني بأنه سينتقل معي إلى مانشستر يونايتد، لقد ترددت كثيرًا لأنني لم أكن أجيد التحدث بالإنجليزية وكنت أتحدث باللغة البرتغالية"

وتابع: "لقد ذهبت بناء على نصيحة رونالدينيو ولكنه لم يرافقني في النهاية، كان لدي العديد من التوقعات ولكن مع الأسف لم يتحقق أي منها في إنجلترا"

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يذكر أن كليبرسون قد تم تقديم في نفس يوم تقديم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، ولكن النجم البرازيلي قضى موسمين فقط رفقة الشياطين الحمر ولعب خلالهما 30 مباراة فقط.