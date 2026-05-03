كلويفرت: هذا هو سقف هولندا في كأس العالم.. وثلاثة فرق ستتنافس على اللقب

كشف باتريك كلويفرت، مهاجم منتخب هولندا السابق، توقعاته لمصير فريق الطواحين، الذي يقوده رونالد كومان، في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويلعب المنتخب الهولندي ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا السويد، واليابان، وتونس. ويستهل الفريق البرتقالي مشواره في المونديال بمواجهة اليابان يوم 14 يونيو المقبل.

ولم يتوج منتخب هولندا بلقب كأس العالم، رغم بلوغه النهائي 3 مرات.

وشارك كلويفرت في نسخة 1998 مع جيل قوي، وكان فريق الطواحين قريبًا من بلوغ المباراة النهائية، لكنه ودع من نصف النهائي على يد البرازيل بعد الخسارة بركلات الترجيح، في مباراة أحرز خلالها المهاجم السابق هدفًا.

وإجمالًا، لعب كلويفرت 79 مباراة دولية في كل المناسبات، سجل خلالها 40 هدفًا، وصنع 7 آخرين.

وبسؤاله عن توقعاته لمنتخب هولندا في كأس العالم، قال كلويفرت، في حوار لكووورة الموقع الشقيق في شبكة فوتبول كو، "أعتقد أن المنتخب الهولندي في الوقت الحالي قوي جدًا، إذا نظرت إلى تصنيف فيفا، فهو ضمن الستة الأوائل في العالم، لكن بالنظر إلى لاعبي المنتخب والأندية التي يلعبون لها، أعتقد أنه قد يكون بين المنتخبات التي تصل إلى ربع النهائي، إذا سارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف "مع وجود الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وفرنسا، وبين هذه المنتخبات الكبيرة، هولندا من المنتخبات التي يجب الحذر منها في كأس العالم. وأعتقد أنه قد يتأهل إلى ربع النهائي على الأقل".

وبلغ المنتخب الهولندي ربع نهائي مونديال 2022، قبل أن يخرج بصعوبة على يد الأرجنتين، في مباراة حسمها رفاق ليونيل ميسي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعن المرشح الأول للفوز بكأس العالم 2026، أوضح النجم الهولندي السابق "من الصعب اختيار منتخب واحد، لكن بين الأرجنتين وفرنسا والبرازيل، هناك العديد من المنتخبات القوية.. ومع ذلك أعتقد أن فرنسا لديها فرصة جيدة".

وعن توقعاته لهدّاف البطولة، قال "ربما يكون هاري كين (مهاجم منتخب إنجلترا)".

