كلويفرت: الفريق الحالي لروما بإمكانه تحقيق العديد من الإنجازات

لاعب روما يشيد بقدرات فريقه الحالية

يرى جاستن كلويفرت، لاعب روما الإيطالي أن الفريق الحالي للذئاب، بإمكانه تحقيق العديد من الإنجازات.

وقال كلويفرت في تصريحات صحفية: "أشعر بتحسن كبير مع النادي، نحن في حالة جيدة وكوني جزءاً من هذا الفريق يمنحني شعوراً جيداً".

وواصل: "أرغب في مواصلة بذل الجهد والتعب للنجاح مع الفريق، كما أن المدرب يساعدني كثيراً خاصة في المباريات عندما يسمح لي باللعب بالطريقة التي تناسبني".

وأكمل: "نحن نمر بوقت جميل في الفريق، حققنا الفوز في ثلاث مباريات متتالية بالدوري، في بداية الدوري كنا نتوقع أن نتواجد ضمن أول أربعة فرق في سلم الترتيب، نحن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين".

وتابع: "أمامنا مباراة هامة وصعبة يوم الأحد أمام بارما، إنه فريق جيد خاصة أمام الفرق الكبيرة، أتوقعها مباراة جميلة سنحاول الانتصار فيها".

كوستا: ميلان يستحق الاحترام وهدفي في موسكو هو الأجمل على الإطلاق

وأتم تصريحاته قائلاً: "أريد أن أكون عنصراً مهماً بالنسبة لهذا الفريق، ونريد مواصلة الانتصارات".

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 22 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.