كلوزه يقترب من الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ

مفاوضات تدريب كلوزه لشباب بايرن ميونخ تقترب من الفشل

يقترب ميروسلاف كلوزه، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا، من الرحيل عن النادي البافاري خلال الصيف الجاري.

كلوزه تولى تدريب فريق الناشئين في مايو 2018 بعقد يمتد حتى 2020.

وذكرت صحيفة "سبورت1" الألمانية أنّ هداف كأس العالم التاريخي قرر الرحيل عن تدريب فريق بايرن ميونخ بعد انتهاء الموسم.

وأوضحت أنّ حسن صالحميديتش، المدير الرياضي للبافاري، تفاوض مع كلوزه لتدريب فريق تحت 19 عامًا بداية من الموسم المقبل وهو ما رفضه صاحب الـ 41 عامًا.

وأشارت إلى أنّ النقاش بين الطرفين تطور ليقرر كلوزه مغادرة قلعة البافاري وعدم الاستمرار حتى مع فريق تحت 17 عامًا.

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جدير بالذكر أنّ كلوزه لعب لبايرن ميونخ بين 2007 و2011 وحقق لقب الدوري الألماني مرتين.