كلوب: يوفنتوس وبايرن ميونخ استهانا بفياريال وليفربول لن يفعل!

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على احترامه الكامل لنادي فياريال الإسباني، قبل مواجهة الفريقين مساء الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

فياريال يحل ضيفًا على ملعب "أنفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تمكن من إقصاء يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني من البطولة، وهو ما يقلق "الريدز".

كلوب، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، شدد على احترام فياريال، وأن فريقه لن يكرر الأخطاء التي وقع فيها يوفنتوس وبايرن ميونخ.

ماذا قال كلوب؟

وفي بداية المؤتمر تحدث كلوب عن طموح ليفربول في دوري أبطال أوروبا قائلًا: "لم أفكر في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة".

وأضاف: "قلت في تلك الليلة إننا سنعود دون أن أعرف، لكن منذ تلك اللحظة اعتقدت أننا سنعود أقوى وفعلنا ذلك".

وتابع: "لقد كانت المباراة رقم 64 في ذلك الموسم، موسم صعب، ولا يمكننا المقارنة الآن".

ما هو رأي كلوب في فياريال؟

وتطرق كلوب للحديث عن فياريال قائلًا: "لقد قمنا بتحليل جيد لهم، كنت أكن الاحترام لأوناي إيمري وفياريال من قبل، لكن بعد ما شاهدتهم بعمق، يا إلهي، الأمر مثير للإعجاب".

وتابع: "لقد حللنا فياريال بشكل متواصل، إيمري مدرب مهووس بالتفاصيل، ولديه طرق مختلفة للضغط والرد على النتائج المختلفة، إنه مدرب من الطراز العالمي يقوم بعمل عمل لا يصدق".

وأكمل: "ربما كان يملك فياريال أفضلية طفيفة حين واجه يوفنتوس أو بايرن ميونخ، وربما قلل الفريقان من قدر فياريال، لكن هذا لن يحدث معنا، إنهم يريدون أن يلعبوا النهائي لكن الأمر مهم أيضًا بالنسبة لنا".

ماذا طلب من الجمهور؟

كلوب وجه رسالة إلى جمهور ليفربول بضرورة تكرار الأجواء التي حدثت في 2019 ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني: "نحن بحاجة إلى أجواء مماثلة وأداء رائع من اللاعبين، نحتاج أن نكون مسيطرين على طريقة اللعب".

وتابع: "إذا كان الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا سهلًا، فسيكون هناك أمر ما سيئ حقًا، لا أطيق الانتظار لبدء المباراة لأكون صادقًا".

واختتم كلوب: "هناك لحظات سنعاني فيها وأنا أعلم ذلك، لسنا بحاجة إلى التوتر، ولكن يمكننا جعلهم يعانون أيضًا، سنعمل للحصول على النتيجة التي نريدها، وسنقاتل أمام فياريال، لأن هذه المواجهة تعني كل شيء".

اقرأ أيضًا ..

سباق العرب في أوروبا | أهل القمة يعاودون التألق .. والنني نجم الأسبوع!

أطول سلاسل الفوز بالدوريات .. بايرن يصنع التاريخ ونادٍ مجهول على القمة

رسالة قاسية .. "آسيا سهلة لأنكم أضعف من أن تشكلوا صعوبة على الهلال"