كلوب يوضح موقف لوفرين من مواجهة بايرن ميونخ

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن موقف اللاعب ديجان لوفرين من مواجهة بايرن ميونخ لا يزال غير محدد بعد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن موقف لاعبه الكرواتي ديجان لوفرين من مواجهة بايرن ميونخ لا يزال غير واضحًا بعد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن اللاعب يعمل في الوقت الحالي على استعادة أفضل أحواله على أمل اللحاق بالمباراة.

وقال كلوب: "لا أريد أن أستبعد فكرة إشراك ديان لوفرين في مباراة بايرن ميونخ، لكنني في نفس الوقت لا يمكنني أن أضع خطتي وأنا معتمد على تواجده".

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وأضاف: "هو لا يتواجد معنا في الوقت الحالي لسبب جيد، لا يمكنه أن يتدرب، سنعود للتدريبات يوم الجمعة وبداية من السبت سيكون لوفرين موجود".

وأكمل: "بكل تأكيد سنحاول عدة أمور مختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي، وإذا ما أظهر أي اشارة إيجابية قبل يوم الإثنين سيكون ذلك مذهلًا".

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واختتم تصريحاته: "في الوقت الحالي نحن نحضر للمباراة بكل ما نملك من عناصر، وتلك العناصر ليس من ضمنها لوفرين، علينا أن نجد حلولًا أخرى".