كلوب يواصل أعذاره بعد التعادل أمام إيفرتون

لكلوب أعذاره عقب كل مباراة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب على التعادل السلبي في ديربي الميرسيسايد، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع الريدز للمركز الثاني في صراع صدارة الدوري الإنجليزي تاركًا إياها لمانشستر سيتي الذي تغلب أمس على بورنموث بهدف نظيف.

وتحدث كلوب عقب نهاية اللقاء على أداء اللاعبين: "مباراة صعبة لأسباب صعبة أمام منافس شرس، الرياح كانت في جميع الاتجاهات، ولم تساعد أي لاعب، لقد كان التحكم في اللقاء صعبًا، وسنحت لنا 3 أو 4فرص قوية لصلاح وفابينيو، ولا أتذكر أي خطورة منهم على مرمانا".

وواصل: "تعادل سلبي، ونواصل سلسلة عدم الهزيمة أمامهم، ولكن هذا ليس ما أردناه، لكنها كانت مباراة صعبة".

وعن محمد صلاح، الذي أهدر فرصتين محققتين: "لقد فعل كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، لدينا اللحظات التي نقاتل بها الظروف والخصم، اللاعبين فعلوا ذلك، لم تكن مباراة مذهلة لكن حققنا نقطة أمام خصم دخل المباراة بحافز مضاعف".

⚫️ استطاع اللاعب الواعد ريجيلون صاحب الـ22 عاماً أن يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية كظهير أيسر بدلاً من مارسيلو الذي لازم الدكة منذ مجئ سولاري، فمن هو؟🤔



إليكم قصته كاملة👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 3, 2019

واختتم عن فقدان الصدارة: "علينا تقبل الوضع، الآن لدينا مواجهة بيرنلي في أنفيلد، على بعد 400 ميل من هنا، وستكون مواجهة مختلفة، علينا إظهار الثبات والقتال من أجل النتائج".

وفقد الريدز الصدارة لصالح السيتيزين بعد 85 يومًا، قبل 9 جولات على النهاية.