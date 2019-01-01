كلوب يهاجم نيفيل ويطلب الشجاعة للفوز على بايرن ميونيخ

الألماني يركز على مواجهة خصمه الأبرز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي على تصريحات جاري نيفيل، بشأن صراع المنافسة الأوروبية والمحلية.

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق، قد صرح سابقًا، بضرورة الخسارة من بايرن ميونيخ في دوري الأبطال إذا أراد ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين على أرضية ملعب أنفيلد، بينما يأتي ليفربول ثانيًا في جدول الترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

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المدير الفني الألماني تحدث عن الأمر في المؤتمر الصحفي: "لا اعتقد أن أي مدرب في العالم سيجيب على الخروج من دوري الأبطال إذا كان يشارك بها، محللو مانشستر يونايتد هم من بدأوا هذه الأمور، والعالم بأكمله سيشاهد مباراة الغد".

وتابع عن لقاء البافاري: "نريد العبور ونركز في المواجهة، حتى وإن كانت ستؤذينا فلن نغير شيئًا، تلك اللحظة تبنى الزخم إذا لعبنا كرة قدم جيدة، لكن تلك المباراة لا يوجد نفعله فيه غير هذا".

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يا.لها.من.قصة! 🔝#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6xSpsvwxH3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

وأكمل: "إذا لعبنا كرة قدم جيدة، قد يغير هذا الأمور لنا، لكن بعد ذلك سيكون الأمر قد انتهى ونبدأ في التركيز على فولهام، مباراة مهمة ويليها مباريات مهمة أخرى".

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وعن كيفية لقاء بايرن ميونيخ غدًا: "أنه تحدي، نريد القيام بالشيء الصحيح في التوقيت المحدد، أنهم فريق من طراز عالمي، والجميع يعرف هذا، ونحتاج للدفاع بأعلى مستوى، عندما نمتلك الكرة لابد من أن نثق بأنفسنا، لابد أن نكون شجعان ونقدم أفضل كرة قدم وهذا ما سنظهره غدًا".

واختتم: "سيكون هناك لحظات سيكون هناك هيمنة، وسيكون هناك لحظات أكبر، عندما يهيمن بايرن، في كل اللحظات لابد من إيجاد التوازن".

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🎯سدد على المرمى 3 مرات

☄️أرسل 7 عرضيات صحيحة

👌بلغت نسبة دقة تمريراته الطويلة 100%



(📸:@Alhilal_FC)#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/hvbTEn6cZ7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 12, 2019

ويمتلك كلوب سجل سلبي أمام بايرن ميونيخ، حيث يسعى للرد غدًا أمام جماهير أليانز أرينا.