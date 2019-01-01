كلوب ينصح صلاح بالسير على خطى ماني لتسجيل الأهداف

المدرب الألماني يرى في السنغالي مثالاً جيداً للتغلب على سوء التوفيق

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن محمد صلاح جناح الفريق يحتاج للمزيد من العمل، للعودة مرة أخرى لتسجيل الأهداف.

صلاح أحرز 17 هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح في المركز الثاني بصدارة الهدافين للبطولة.

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الدولي المصري يعاني من سوء حظ واضح في الفترة الأخيرة، بعد غيابه عن التسجيل في سبع مباريات متتالية.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"ماني يمر بحالة جيدة الآن والجميع يصب تركيزه تجاهه، مر بفترات صعبة ولكنه عمل بجد للعودة مرة أخرى".

وأضاف:"على محمد صلاح أن يفعل نفس الشيء، فقد إعمل وقم بالأشياء الصحيحة والأهداف ستأتي".

وتابع:"ساديو ماني يتمتع بحالة جيدة من التوفيق الآن، صلاح يعاني من العكس تماماً".

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واستكمل:"الأمر أحياناً يتعلق بالحظ أكثر من أي شيء آخر، عرضية روبرتسون امام فولهام، صلاح كان سيسجلها إذا لم يصل لها فينالدوم".

وعن تجربته الخاصة:"لعبت بمركز المهاجم من قبل ومررت بلحظات مشابهة لذلك أقدر ما يفعله ماني".

يذكر أن المباراة القادمة لليفربول ستكون أمام توتنهام في الدوري، قبل اللعب ضد ساوثهامبتون الاسبوع التالي، ثم استضافة بورتو على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.