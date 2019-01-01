كلوب يلوم الحظ ويتساءل: كيف لم يُطرد كومباني؟!

المدرب الألماني يؤكد أن تلك الهزيمة ليست أكبر مشاكل الريدز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إحباطه عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للبريميرليج.

وقال كلوب عقب المباراة لسكاي سبورتس:"لقد كان ضغطاً كبيراً في مباراة قوية، لم نكن محظوظين في لحظات الإنهاء، كنا أقل حظاً من مانشستر سيتي في رأيي، ساني يسجل وساديو (ماني) يضرب القائم". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"كان هناك لحظات سيطروا بها على المباراة والكل شعر بارتفاع النسق، ولكننا عدنا وكان لدين فرصاً كبيرة، هناك لحظا يجب أن تسجل بها، مثلما فعل (سيرجيو) أجويرو حين لم يكن هناك زاوية، في الأوضاع المشابهة لم نسجل".

وأوضح:"لم تكن أفضل مباراة لنا أو لسيتي لأن كل منا جعلها صعبة على الفريق الآخر، ولكني قلت للاعبين بالفعل أن كل شيء ما يرام، لقد خسرنا وهو أمر يحدث، الليلة لم تكن جيدة لنا ولكنها ليست مشكلتنا الأكبر".

وعن تدخل فينسنت كومباني على محمد صلاح قال:"أنا حقاً أحب فينسنت كومباني ولكن كيف على الأرض لم تكُن تلك بطاقة حمراء؟! لقد كان الرجل الأخير في الملعب، وإذا كانت الضربة أقوى لكان مو (صلاح) غائباً بنهاية الموسم. ليس الأمر سهلاً على الحكم وربما لا يرى الأمر كما أراه".

واختتم:"توقعاتنا مرتفعة، يمكننا اللعب بشكل أفضل، ولكن على الجانب الآخر لقد كانت مباراة شرسة، يجب أن نتقبل المباراة كما هي، لا يمكنك دائماً السيطرة عليها. مع القليل من الحظ كان يمكننا الخروج بالتعادل 2-2، والذي كان ليصبح مثالياً بالنسبة لنا".

وغيرت تلك النتيجة معادلة الصراع على لقب البريميرليج، مقلصة الفارق بين ليفربول الأول (54 نقطة) ومانشستر سيتي الثاني (50) إلى 4 نقاط فقط.