كلوب يكشف موقف نابي كيتا وفيرمينو من نهائي الأبطال

نابي كيتا عاد للركض قبل الموعد المحدد له



أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، لن يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

كيتا تعرض لإصابة عضلية قوية في خسارة ليفربول ضد برشلونة 3/0 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

الزمن المحدد للاعب من أجل العودة للملاعب كان شهرين، ولكنه عاد للركض من جديد قبل الموعد الطبيعي.

كاهيل: كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية أكثر من ميسي

وقال كلوب عن عودة لاعبه:"نابي عاد قبل الوقت المحدد له ولكن هذا لا يعني مشاركته في النهائي".

وأضاف:"الآن هو يركض بطريقة جيدة ويشعر بارتياح، ويحتاج لبعض الوقت من أجل الجاهزية للمباريات".

وتابع:"بالنسبة لي أعتقد أنه سيلعب بنسبة 100% مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية".

الوكالة الإيطالية تؤكد توقيع يوفنتوس مع جوارديولا

وأما عن روبرتو فيرمينو:"ظهر في حالة جيدة هو الآخر، ومع ذلك سنحاول التعامل معه بحذر حتى لا تحدث أي انتكاسة".

واستكمل:"يجب علينا الانتظار لبعضة أيام من أجل الاعتماد عليه بشكل كامل".

ويتواجد ليفربول حالياً بمدينة ماربيلا الإسبانية، استعداداً لمواجهة توتنهام بنهائي الأبطال يوم 1 يونيو القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.