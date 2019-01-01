كلوب يكشف موقف ماني وتشامبرلين من مواجهة تشيلسي

المدرب الألماني يتحدث عن جاهزية لاعبيه قبل القمة المرتقبة

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على جاهزية الثنائي ساديو وماني وجيورجيو فينالدوم لمواجهة تشيلسي.

ليفربول يستضيف البلوز غداً الأحد، في قمة نارية ومنتظرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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ماني الحاصل على جائزة لاعب الشهر في مارس، تعرض لإصابة في إصبع يده، بينما عانى فينالدوم من الإصابة أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول:"ساديو وقع على إصبعه ولم يتدرب أمس، سيكون بخير وجاهز للمباراة".

وأضاف:"فينالدوم أيضاً كان يعاني من مشكلة في الظهر ولكنه تدرب بشكل عادي".

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وأما عن أوكسليد تشامبرلين:"لم يلعب منذ فترة طويلة، شارك أمام ديربي كاونتي مع الفريق الرديف الشهر الماضي، و60 دقيقة بإحدى المباريات الداخلية".

وتابع:"يحتاج للمزيد من الدقائق ليصبح جاهزاً للعب، وهذا أمر صعب في الوقت الحالي بوجود العديد من اللاعبين الجاهزين".

الريدز يخوضون مواجهة الغد وهم في المركز الأول بـ82 نقطة بالدوري الإنجليزي، ثم مانشستر سيتي بالمركز الثاني بـ80 نقطة.