كلوب يكشف موقف جوتا وفابينيو من العودة قبل مواجهة ليستر سيتي

تحدث كذلك عن أخطاء أليسون ضد مانشستر سيتي

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن موقف الجناح البرتغالي ديوجو جوتا، قبل مواجهة ليستر سيتي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

جوتا تعرض للإصابة في الركبة في 9 ديسمبر الماضي، وغاب عن 15 مباراة حتى الآن، وهو الأمر الذي أثر على القوة الهجومية للفريق.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة الثعالب:"ديوجو جوتا اقترب كثيرًا من العودة، عاد للملعب من جديد ومن المتوقع ظهوره مرة أخرى خلال أسبوعين أو 3 أسابيع".

وأما عن أخطاء أليسون ضد مانشستر سيتي:"لم يكن سعيدًا بما حدث، من المهم جدًا لكل حارس في مسيرته أن يتعافى من هذه المواقف، حارس مثل أليسون لا يقوم بتلك الأخطاء كثيرًا".

المشاكل الدفاعية:"قمنا ببعض الجلسات التدريبية معًا من أجل تحسين مستوانا الدفاعي، ولدينا بعض اللاعبين المتاحين لتأدية هذه المهمة".

جاهزية بن ديفيس وأوزان كاباك:"جيمي فاردي مهاجم في قمة الخطورة، لذلك عليهما الاستعداد بأفضل صورة ممكنة من أجل إيقافه".

موقف فابينيو من اللعب ضد ليستر:"لن يلعب بسبب مشكلة عضلية".

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المنافسة على الدوري:"ما يمكنك فعله هو فقط القتال حتى النهاية، لن يساعدك أحد، يجب علينا العمل على هذا الموقف، ومحاولة الدفاع والهجوم بطريقة أفضل".

تصريحات كاباك عن الجماهير والضغط:"أستمتع بكل مشجع في الملعب، لم أشعر بأي ضغط، ولكن لو قمت بأي خطأ سترى الجماهير تهدف ضدك، هو اعتاد على اللعب أمام مجموعات كبيرة من الجماهير في شالكه".

إصابة نابي كيتا:"يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، لم يتدرب مع الفريق حتى الآن".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد ليستر وهو في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.