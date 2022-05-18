كلوب يكشف موقفه من "تحفيز" جيرارد قبل مواجهة مانشستر سيتي!

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أنه لا ينوي التواصل مع ستيفن جيرارد أسطورة "الريدز" ومدرب أستون فيلا، لتحفيزه على الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تمكن من الفوز على ساوثامبتون بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء، ليبتعد بنقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل الجولة الأخيرة.

وينهي ليفربول الموسم على ملعب "أنفيلد" يوم الأحد أمام وولفرهامبتون، على أمل أن يتمكن أستون فيلا بقيادة جيرارد من تقديم خدمة كبيرة لفريقه السابق ويعطل مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد".

ماذا قال كلوب؟

ويثق كلوب في أن أستون فيلا، الذي يستضيف بيرنلي مساء الخميس، لديه الدفاع الكافي لتحقيق المفاجأة في ملعب "الاتحاد".

وقال كلوب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عما إذا كان يعتزم الحديث مع جيرارد: "لا، بالطبع لا".

وأضاف: "إنه يستعد الآن لمباراة بيرنلي الذي يقاتل من أجل كل شيء، إنها آخر مباراة يلعبها أستون فيلا على أرضه، سيلعبون تلك المباراة ثم يستعدون لمباراة الأحد".

واختتم كلوب: "لا يوجد سبب للحديث إليه، كلنا نعلم أن أستون فيلا يريد الفوز لأنه يريد الفوز، هذا كل شيء".

ماذا فعل ليفربول في موسم 2021-22؟

يمر ليفربول بموسم مثالي، وأمامه فرصة تاريخية في تحقيق رباعية غير مسبوقة.

وتمكن ليفربول من الفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على حساب تشيلسي.

كما يخوض ليفربول نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو على ملعب "دو فرانس" أمام ريال مدريد.

أما في الدوري الإنجليزي، فإن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة، مع تعادل أو خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ليظفر "الريدز" باللقب.

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