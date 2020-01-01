كلوب يكشف عن خططه بعد الرحيل عن ليفربول

تعجب من تكرار نفس السؤال

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن خططه المستقبلية بعد الرحيل عن النادي الإنجليزي، وإمكانية حصوله على راحة من كرة القدم.

كلوب جاء إلى ليفربول منذ 5 سنوات، ووقع مؤخراً على عقد يبقيه بصفوف الريدز لفترة أطول حتى يونيو 2024.

صاحب الـ53 سنة رحب بفكرة الاستمرار مع الفريق لفترة أطول بعد نهاية عقده، لكنه أصر على عدم تعجله في اختيار الفريق القادم.

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وقال الألماني:"العديد من الأشخاص يسألوني عن هذا الأمر، ولم أسمع أي شخص يوجه نفس السؤال لبيب جوارديولا على سبيل المثال".

وأضاف:"أمامي 4 سنوات على نهاية عقدي مع ليفربول، العديد من الأشياء يمكن أن تحدث في هذه الفترة، وسأفكر وقتها في إمكانية التمديد".

وتابع:"لو لم أقم بالتجديد، سأذهب لعطلة طويلة بعد رحيلي عن النادي، لن ألتحق بفريق آخر في اليوم التالي، ربما أحصل على راحة لمدة عام".

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يذكر أن صاحب الـ53 سنة الذي قضى 7 أعوام مع بوروسيا دورتموند، نجح في تحقيق الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعد غياب 30 سنة، وحصل كذلك على دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.