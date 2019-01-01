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كلوب يكشف سبب منعه لصلاح من تسديد ركلة الجزاء ضد فولهام

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يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف في تصريحات صحفية عن سبب رفضه تسديد محمد صلاح لركلة الجزاء ضد فولهام ومنحها لجيمس ميلنر.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر
كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سبب اتخاذه قرار بتسديد جيمس ميلنر لركلة جزاء ليفربول ضد فولهام مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أنه يثق في كل لاعبيه ولكن ميلنر لديه الترتيب الأول في تسجيل ركلات الجزاء عندما يكون في أرض الملعب.

وقال كلوب: "محمد صلاح يسجل ركلات الجزاء مثله مثل جيمس ميلنر، لكن عندما يتواجد ميلنر في الملعب يكون من المنطقي أن يأخذ هو دور منفذ ركلات الترجيح".

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وأضاف: "لا توجد أي شكوك، لكن ميلنر في النهاية إنسان ويمكنه أن يفشل في مرة من المرات، لكنه حقًا جيد للغاية في تسديد ركلات الجزاء".

وأكمل: "لا أعلم إذا ما كانت ركلة جزاء حقًا لكن حتى الآن لم يخبرني أي شخص أنها غير صحيحة، لذلك أنا أشعر براحة كبيرة أنها ركلة صحيحة".

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جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بشق الأنفس بالأمس أمام فولهام بهدفين مقابل هدف وحيد بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة تحصل عليها ساديو ماني.

 

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