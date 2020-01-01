كلوب يكشف سبب رفضه لرحيل كوتينيو ويوضح لماذا غير قراره

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن أسباب الرفض الأولي لرحيل كوتينيو لصفوف برشلونة ويوضح تفاصيل تغييره لقراره في يناير.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن احترامه الكبير للنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعبه السابق ولاعب برشلونة الحالي المعار لبايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وكشف خلالها عن أسباب الرفض الأولي منه لرحيل كوتينيو وأوضح كذلك كيف غير رأيه خلال الأسابيع التالية.

وقال كلوب: "أنا أتفهم قرار كوتينيو منذ اللحظة الأولى وأحترمه للغاية، أنا غير متفهم طوال الوقت بطبيعتي لكن عندما فكرت فيما مر به عرفت أن الاختيار صعب".

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وأضاف: "نعم كنا قد وقعنا عقدًا جديدًا قبل عدة أسابيع وكان من الواضح أنه لن يسعى للرحيل لأي فريق آخر، لكن ليس ذلك الفريق".

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وأردف: "كان من المستحيل بالنسبة لنا أن نفرط فيه بالصيف بعدما خسرنا آدم لالانا بسبب الإصابة، كنا سنفقد لاعبين في نفس المركز بنفس الوقت لو رحل، وهو تفهم ذلك، لهذا عندما أصبح الأمر ممكنًا كان يجب أن نترك له المجال للرحيل بالرغم من عدم حبنا لتلك الفكرة".

وأنهى تصريحاته: "كوتينيو كان معنا لفترة ليست بالقليلة ونحترمه كثيرًا ونتمنى له التوفيق في كل مكان، لكن هكذا هي كرة القدم".

جدير بالذكر أن كوتينيو خاض 201 مباراة بقميص فريق ليفربول في كل المسابقات خلال خمس سنوات لعب فيهم بإنجلترا وسجل 54 هدفًا.