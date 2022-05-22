كلوب يكشف سبب جلوس صلاح احتياطيًا ضد وولفرهامبتون

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن أسباب بقاء النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء ضد وولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن نصيحة الأطباء هي التي دفعته لترك صلاح على مقاعد البدلاء.

ماذا قال كلوب عن إصابات فريقه؟

وقال كلوب: "صلاح وفان دايك جاهزان للمشاركة، لكن ليس من بداية المباراة، كانت تلك هي نصيحة الفريق الطبي قبل اللقاء".

وأضاف: "فابينيو تدرب لكنه ليس معنا من أجل تلك المواجهة، سيكون متواجدًا الأسبوع المقبل، وأوريجي تعرض لإصابة عضلية في آخر يوم تدربنا فيه".

وكان صلاح قد أصيب في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وغاب عن لقاء الجولة الماضية ضد ساوثامبتون.

ما هو موقف الدوري الإنجليزي والمنافسة على لقب الهداف؟

ليفربول في حاجة للفوز مع أي تعثر لمانشستر سيتي حتى يحقق الريدز اللقب الثاني لهم في الدوري الإنجليزي بالشكل الجديد من البطولة.

أما فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الهداف، فصلاح يتقدم بفارق هدف عن سون هيونج مين نجم توتنهام الذي يلعب مباراة سهلة ضد نوريتش سيتي ويتواجد فيها بشكل أساسي.