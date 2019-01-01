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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يكشف سبب بدء لالانا للقاء بيرنلي

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الإنجليزي يشارك كأساسي في لقاء اليوم المهم
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يعود متوسط الميدان الإنجليزي، آدم لالانا، للمشاركة كأساسي في صفوف ليفربول أمام بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز وعينه على تقليص الفارق مع مانشستر سيتي في صراع الصدارة، بعدما وسع الأخير أمس الفارق إلى 4 نقاط.

وتحدث المدير الفني الألماني يورجن كلوب قائلاً عن مشاركة لاعبه: "لقد كان استثنائي هذا الأسبوع، وهو موقف يجعلك تفكر قليلاً تقوم بتغيير شيء أو اتنين، هذا ذكاء".

ومواصلاً الإشادة باللاعب: "لقد تدرب جيدًا لكن هذا الأسبوع كان جيد جدًا، وهذا هو سبب مشاركته اليوم".

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وشارك الدولي الإنجليزي البالغ 30 عامًا، في 11 مباراة الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثرت الإصابات على مستواه.

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