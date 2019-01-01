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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يكشف عن تغيير تكتيكي للتغلب على غيابات ليفربول

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Getty Images
غيابات بالجملة في دفاع ليفربول
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه سيقوم بتغييرات على خطة لعب فريقه من أجل التغلب على الغيابات العدة في صفوفه أمام ليستر سيتي.

ويغيب عن ليفربول كلاً من ترينت أليكساندر أرنولد وجوي جوميز للإصابة، وجيمس ميلنر بداعي الإيقاف، مما يجعل الفريق بلا حلول في مركز الظهير الأيمن.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "يجب أن تنتظروا لتروا كيف سألعب، هناك احتمالية للعب بظهير أيمن أو ظهير جناح أيمن".

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وأكد فابينيو، لاعب الفريق، تصريحات كلوب أيضاً للموقع الرسمي: "نملك عدة غيابات للإصابة وإيقاف ميلنر، ولكن هناك حلول بوجودي أنا وكاماتشو".

وختم: "يجب أن نتكيف حسب حاجة المدرب والفريق، ونحن نجيد اللعب في هذا المركز جيداً".

ويلعب ليفربول مساء اليوم، الأربعاء، وعينه على الانتصار على ضيفه لتوسيع الفارق إلى عشر نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي بعد خسارة الأخير من نيوكاسل 2-1.

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