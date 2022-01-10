أفادت تقارير صحفية اليوم عن موقف المدرب الألماني، يورجن كلوب بخصوص تعقيدات تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز.

عقد النجم المصري مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، وتزعم تقارير صحفية أن صلاح يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز"، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ليفربول من جانبه، لم يقم حتى الآن بأي خطوة جديدة من أجل إنهاء الجدل والغموض الذي يحيط بمستقبل نجمه على عكس كلوب الذي يبدو مستاء من الأمر.

ما الجديد بخصوص ليفربول وكلوب؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "فوتبول إنسايدر" فإن يورجن كلوب حث إدارة ليفربول على العمل على إنهاء الجدل والتوصل إلى اتفاق مع صلاح.

وكانت هناك تكهنات بأن مجلس إدارة الريدز متردد بشأن المبلغ الذي يطلبه صلاح وإفساد هيكل الأجور على عكس كلوب الذي يشعر بلا شك أن هذا المصري يستحق ذلك.

ما هو وضع ليفربول وصلاح في الدوري حاليًا؟

محمد صلاح يتربع حاليًا على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث سجل 22 هدفًا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

بينما كتيبة كلوب تحتل حاليًا المركز الثالث خلف تشيلسي بنقطة وحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويجدر الإشارة إلى أن النجم المصري سيكون غائبًا عن الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021 اللمقامة بالكاميرون والتي ستنتهي 6 فبراير المقبل.



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