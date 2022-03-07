كلوب يفسر سبب تغيير صلاح أمام وست هام

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن السبب الذي دفعه إلى تغيير نجمه المصري محمد صلاح خلال مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي.

كلوب قرر إخراج صلاح في الدقيقة 79 من مواجهة وست هام، التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" لحساب الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، والنتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف دون رد.

تغيير صلاح أثار حالة من الجدل، خاصة وأن قائد منتخب مصر لم يتمكن من التسجيل في تلك المباراة، وكان يبحث عن هز الشباك لتعزيز مكانته في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

كلوب كشف خلال المؤتمر الصحفي لما قبل مواجهة إنتر الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا إلى السبب الذي أدى إلى تغيير صلاح.

وقال كلوب: "الأمر هو نفسه بالنسبة إلى كل اللاعبين، كنا نرغب في الحفاظ على صلاح، لأنه كان يائسًا لتسجيل هدف، وقدم أداءً جيدًا في الهجمات المرتدة والدفاع حتى النهاية".

وأضاف: "لكن أتيحت لنا الفرصة لإدخال لاعب جديد لتنشيط الخط الأمامي وهو جوتا".

يذكر أن ليفربول حقق الفوز على إنتر في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" قبل أسبوعين بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

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