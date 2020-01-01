كلوب يفرض غرامات على نجوم ليفربول في الحجر الصحي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أنه يفرض الغرامات على نجوم الريدز الذين لا يلتزموا بمواعيد التدريبات عبر الانترنت.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على سعادته الغامرة بالعمل من جديد رفقة نجوم الريدز ولو كان ذلك عبر الانترنت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أنه يفرض الغرامات على عدد من نجوم الفريق حال تأخرهم على التدريبات.

وأوضح كلوب أن مثل تلك التدريبات تساعد الفريق بشكل واضح في ظل الأجواء الحالية ومنع التجمعات مع الانتشار المريع لفيروس كورونا.

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وقال كلوب: "البعض قد يتخيل أن ما نقوم به كالاجتماع العادي أو التدريب المعتاد، لكن الأمور لا تسير بتلك الطريقة، أنا أحب ما نقوم به، نبدأ في العاشرة صباحًا وقبل ذلك بنصف ساعة يكون الجميع متواجد، والبعض يأتي في الموعد وذلك لا بأس به".

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وأضاف: "التأخير في الاجتماعات التي نجريها عبر الانترنت يعني دفع غرامة، هذه هي ميزة حدوث تلك الأزمة في 2020، فنحن لدينا القدرة الإلكترونية على تعويض بعض الأمور، تخيلوا لو حدث ذلك في الثمانينات".

وأردف: "الأمر ليس حول كرة القدم فقط، حتى وقتها طرق التواصل والتفاعل كانت مختلفة، الفارق كبير للغاية لصالح الوقت الحالي".

وأكمل: "الأمور تبدو مختلفة بشكل واضح، لكن الجميع يملك روحًا معنوية عالية للغاية يمكنكم الشعور بذلك فورًا لكنني أفتقدهم بشكل كبير".

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي عندما تم تعليقها كان ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن نظيره مانشستر سيتي وفي حاجة لست نقاط فقط لحسم اللقب.