كلوب يغلق باب المفاوضات أمام ريال مدريد

المدرب الألماني يرفض فكرة الرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي

يدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول، ضمن الأسماء المرشحة للعمل في ريال مدريد خلفاً للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ريال خرج الثلاثاء الماضي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته الصادمة من أياكس أمستردام 4/1 على أرضه ووسط جماهيره.

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الهزيمة جعلت رحيل سولاري شيء شبه مؤكد، نظراً للنتائج المحبطة للفريق على جميع المستويات.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت تواجد كلوب ضمن قائمة تضم بعض المدربين للعمل في ريال مدريد.

القائمة تضم البرتغالي جوزيه مورينيو، الإيطالي ماسيميليانو أليجري والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

🔢 أكثر المدربين تحقيقًا لـ نسبة الفوز في المباريات تحت إدارتهم في كافة البطولات 👇



🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وأوضحت "تيليجراف" أن كلوب عو المرشح الأول لدى فلورينتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

ومع ذلك لا يُرحب الألماني بفكرة الرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي، ملتزماً بعقده الريدز الممتد حتى 2022.

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ويأتي ذلك تمسكاً منه بالعمل على نجاح مشروعه مع الريدز، والوصول بالفريق إلى منصات البطولات.

ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يمتلك فرصة في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله بدون أهداف مع بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16.