كلوب يعطي لاعبي ليفربول روشتة إنهاء عقدة "أولد ترافورد"

التفاؤل يسيطر على كلوب قبل زيارة دابته السوداء

بعث المدير الفني لليفربول يورجن كلوب رسالة للاعبي فريقه، مفادها أنه لا بديل سوى تقديم أفضل ما لديهم أمام الغريم الشمالي مانشستر يونايتد، لإنهاء عقدة ملعب "أنفيلد روود"، الذي لم يفز عليه المدرب الألماني منذ وصوله لسُدّة حكم "أنفيلد روود" أواخر 2015.

وقبل القمة المرتقبة، قال كلوب للصحفيين "بالطبع الفوز سيكون خطوة أخرى كبيرة لنا، بالنسبة لتاريخي مع ليفربول، من الواضح أنني لم أحقق هذه الخطوة (الفوز في مسرح الأحلام في 4 زيارات سابقة)".

وأضاف "ينبغي علينا أن نذهب إلى هناك ونقدم أفضل ما لدينا. يجب أن نظهر أننا على أتم الاستعداد لهذا التحدي، ومهم جدًا أن نقاتل على كل كرة وغيرها من هذه الأشياء. هذا ما يتعين علينا القيام به لنعود بالثلاث نقاط".

وختم حديثه في هذه الجزئية "يبقى أولد ترافورد من أصعب الملاعب، وربما في البداية (بداية مشواره مع الريدز) لم يتوقع أو ينتظر أحد منا الفوز، لكن الآن الوضع تغير، ونتوقع أن تكون لدينا فرصة للفوز بالمباراة، لا دخل للتاريخ بمباراة الأحد، فقط سنلعب من أجل الثلاث نقاط".

إلى من يوّجه أولي هذه الرسالة؟ 😉😅 pic.twitter.com/yvaEke166h — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 19, 2019

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة في أول ثماني مباريات، متقدمًا على بطل آخر نسختين مانشستر سيتي بخمس نقاط ومباراة أقل، فيما يقبع زعيم الإنجليز على المستوى المحلي في المرتبة الرابعة عشر بتسع نقاط.