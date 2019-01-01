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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يعادل موسم دالجليش التاريخي مع ليفربول

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Getty Images
رقم قياسي رائع حققه كلوب مع ليفربول في الموسم الجاري بالدروي الإنجليزي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عادل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، السجل القياسي لكيني دالجليش  في موسم 1987-1988 والذي حقق فيه الريدز بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتصر بنتيجة 4-2 على بيرنلي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي ليستمر في مطاردة مانشستر سيتي على البطولة.

وفي 30 جولة حقق ليفربول بالموسم الجاري 22 انتصارًا و7 تعادلات وهزيمة واحدة ليحقق 73 نقطة، وهو ذات الأمر الذي حدث مع دالجليش في 1988.

وفي المباريات الست المتبقية مع كيني انتصر الريدز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مواجهة واحدة وحقق البطولة قبل 4 جولات من النهاية.

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ورغم أنّ الموسم الحالي يستمر لـ 38 لكن تحقيق البريميرليج لن يكون سهلًا لكتيبة كلوب في ظل تصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يحقق اللقب منذ 1990 ولم يرفع البطولة بالمسمى الجديد ولا مرة.

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