كلوب يعادل موسم دالجليش التاريخي مع ليفربول

رقم قياسي رائع حققه كلوب مع ليفربول في الموسم الجاري بالدروي الإنجليزي

عادل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، السجل القياسي لكيني دالجليش في موسم 1987-1988 والذي حقق فيه الريدز بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتصر بنتيجة 4-2 على بيرنلي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي ليستمر في مطاردة مانشستر سيتي على البطولة.

وفي 30 جولة حقق ليفربول بالموسم الجاري 22 انتصارًا و7 تعادلات وهزيمة واحدة ليحقق 73 نقطة، وهو ذات الأمر الذي حدث مع دالجليش في 1988.

وفي المباريات الست المتبقية مع كيني انتصر الريدز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مواجهة واحدة وحقق البطولة قبل 4 جولات من النهاية.

👟 34 هدفًا بالقدم اليمنى

👟 11 هدفًا بالقدم اليسرى

😎 5 أهداف بالرأس



هـــــ50ـــدفًا لساديو ماني بقميص ليفربول! 🔴 pic.twitter.com/NAwcjdMLWu — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

ورغم أنّ الموسم الحالي يستمر لـ 38 لكن تحقيق البريميرليج لن يكون سهلًا لكتيبة كلوب في ظل تصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يحقق اللقب منذ 1990 ولم يرفع البطولة بالمسمى الجديد ولا مرة.